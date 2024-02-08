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روسيا : لا أسس لاستئناف صفقة الحبوب

2/8/2024 10:10:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن بلاده لا ترى وجود أسس لاستئناف صفقة الحبوب في الوقت الحالي.


وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: " لا توجد في الوقت الحالي أسس لاستئناف صفقة الحبوب بالشكل الذي تم التفاوض عليه في الأصل ولم يتم تنفيذه، ولم يتم تنفيذ الجزء الخاص بروسيا في هذه الصفقة".

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