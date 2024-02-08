اتفاقية تعاون بين أكاديمية الملكة رانيا والجامعة الأميركية في بيروت

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وقعت أكاديمية الملكة رانيا العبدالله لتدريب المعلمين اليوم الخميس، اتفاقية تعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت، لتطوير البرامج التدريبية و تبادل الخبرات في المجالين التعليمي والتدريبي.
وقال المدير التنفيذي للأكاديمية الدكتور اسامة عبيدات، إن هذه الشراكة تهدف إلى تعزيز وضمان جودة التعليم، وتقديم الرؤى والخطط للمستقبل التعليمي والمهني.
وأضاف عبيدات، أن إطلاق البرنامج مع الجامعة الأمريكية في بيروت بعنوان "برنامج علّم للمستقبل " في هذا الوقت، يأتي تأكيدا لمكانة الأكاديمية والجامعة للنهوض بالقطاع التعليمي و التدريبي المشترك بين الطرفين .
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