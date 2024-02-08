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توجيهات من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة

2/8/2024 10:10:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكَّد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال ترؤُّسه لجلسة مجلس الوزراء اليوم الخميس السَّعي نحو تعظيم القاعدة الموجودة في المملكة فيما يتعلَّق بالموارد البشريَّة الكفؤة التي نمتلكها والمبادرات العامَّة في قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي نشكِّل فيها حجر رحى أساسي نبني فيه على الكثير من الأداء العالي الذي تحقَّق بإشراف من جلالة الملك والمتابعة الحثيثة لسموّ ولي العهد.
وقال رئيس الوزراء نعمل بدأب كبير لتحقيق كلِّ المستهدفات والتَّطلعات التي يصبو إليها جلالة الملك، مشيراً إلى مشروع التَّحديث الشَّامل الذي أطلقه جلالته قبل أكثر من عام بمساراته الثلاثة السياسية ورؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، مؤكِّداً أنَّنا نسير باجتهاد وجدٍّ لتحقيق مستهدفاتها، وتنفيذ برامجها التنفيذية الأولى.
ولفت في هذا الصَّدد إلى تحقيق الكثير من المستهدفات الموجودة في البرامج التنفيذية الأولى لرؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز فيها بين 85 إلى 90%، مؤكِّداً أنَّه حريٌّ بنا أن نفخر بما نستطيع إنجازه رغم المتغيِّرات والظُّروف الإقليميَّة والعدوان المستمرّ الذي نشهده من جيش الاحتلال الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزَّة" .
وجدَّد الخصاونة التأكيد على ضرورة أن نسعى إلى الانتظام الكامل لسيرورة الحياة وسيرورة القطاعات؛ لنبقى سائرين على نهج الأداء الاقتصاد الكلِّي الإيجابي الاستثئنائي الذي تحقَّق في عام 2023م وحتى الرُّبع الأخير منه، والذي تجاوزنا فيه تحقيق كلِّ المستهدفات المضمَّنة في رؤية التَّحديث الاقتصادي وبرنامج تحديث القطاع العام .
كما أكَّد الخصاونة أنَّنا سائرون في مسار التَّحديث السياسي، مشيراً إلى أنَّ أمامنا المحطَّة الأولى المتعلِّقة بالاستحقاق الدِّستوري المتمثِّل في إجراء الانتخابات النِّيابيَّة، ضمن المواقيت الدِّستورية التي ينصُّ عليها الدستور، وبناء على قانونيّ الانتخاب والأحزاب السِّياسيَّة الجديدين خلال العام الحالي 2024م، وذلك وفقاً لنصوص الدّستور والمُدد الدِّستورية المحكومة فيه.

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