بايدن يستضيف العاهل الأردني في 12 فبراير لبحث حرب غزة

يستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للبحث في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، على ما أعلن البيت الأبيض الخميس.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار في بيان إن المسؤولَين "سيبحثان في الوضع الراهن في غزة وفي الجهود المبذولة للتوصل إلى حلّ دائم للأزمة" وفي "فكرة سلام دائم يمّر بحلّ إقامة دولتين يضمن أمن إسرائيل".

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