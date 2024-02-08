بايدن يستضيف العاهل الأردني في 12 فبراير لبحث حرب غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
يستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للبحث في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، على ما أعلن البيت الأبيض الخميس.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار في بيان إن المسؤولَين "سيبحثان في الوضع الراهن في غزة وفي الجهود المبذولة للتوصل إلى حلّ دائم للأزمة" وفي "فكرة سلام دائم يمّر بحلّ إقامة دولتين يضمن أمن إسرائيل".
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