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الأمم المتحدة تعتبر تدمير إسرائيل مباني في غزة لإقامة منطقة عازلة جريمة حرب

2/8/2024 10:00:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الخميس أن تدمير المباني بشكل ممنهج والذي يؤكد خبراء ومنظمات حقوقية أن إسرائيل تقوم به في قطاع غزة بغرض إقامة منطقة عازلة، غير قانوني ويرقى الى "جريمة حرب".

وقال المفوّض فولكر تورك في بيان إن "التدمير الواسع النطاق للممتلكات، والذي لا تبرّره الضرورة العسكرية ويتمّ تنفيذه بشكل غير قانوني وتعسفي، يرقى الى انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة وجريمة حرب".

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