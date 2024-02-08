الأمم المتحدة تعتبر تدمير إسرائيل مباني في غزة لإقامة منطقة عازلة جريمة حرب

(MENAFN
- Al-Bayan)
اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الخميس أن تدمير المباني بشكل ممنهج والذي يؤكد خبراء ومنظمات حقوقية أن إسرائيل تقوم به في قطاع غزة بغرض إقامة منطقة عازلة، غير قانوني ويرقى الى "جريمة حرب".
وقال المفوّض فولكر تورك في بيان إن "التدمير الواسع النطاق للممتلكات، والذي لا تبرّره الضرورة العسكرية ويتمّ تنفيذه بشكل غير قانوني وتعسفي، يرقى الى انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة وجريمة حرب".
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