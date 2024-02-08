الأرباح تستقر بالأسهم الأوروبية.. ونيكاي الياباني عند أعلى مستوى في 34 عاماً

استهلت الأسهم الأوروبية تعاملات الخميس بتسجيل أداء مستقر، إذ جاءت خسائر لشركتي ميرسك العملاقة للشحن، وأسترازينيكا للأدوية، بسبب نتائج سلبية نسبياً، في مقابل الأداء القوي لأسهم السلع الاستهلاكية الأساسية، بما فيها سهم يونيليفر.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 485.55 نقطة خلال التداولات.

وقاد مؤشر السلع الشخصية والمنزلية الارتفاعات بين القطاعات، بفضل قفزة في سهم يونيليفر بنسبة 3.3 في المئة، بعد إطلاق شركة صناعة الصابون دوف برنامجاً لإعادة شراء أسهم بقيمة 1.5 مليار يورو، وتسجيلها زيادة في المبيعات خلال الربع الرابع من العام الماضي.

وزادت مكاسب القطاع بفضل ارتفاع سهم بريتيش أمريكان توباكو بنحو ستة في المئة، بعد أن فاقت أرباح شركة التبغ العملاقة تقديراتها لأرباح العام بكامله.

وتصدرت أسهم شركات الرعاية الصحية ذات الثقل على المؤشر التراجعات، وحدت من المكاسب، بفعل هبوط سهم أسترازينيكا حوالى اثنين في المئة، بعد فشل شركة الأدوية البريطانية في تحقيق التقديرات للأرباح الفصلية.

وهوى سهم ميرسك 12.7 في المئة، بعد مخالفة شركة الشحن العملاقة التوقعات بشأن أرباح الربع الرابع، وأشارت إلى أن أرباحها لعام 2024، ستكون أقل من مستويات العام الماضي، في ظل وجود فائض في المعروض من سفن الحاويات.

وهبط سهم نظيرتها هاباج لويد الألمانية 10.4 في المئة.





اليابان

أغلق المؤشر نيكاي الياباني عند أعلى مستوى في 34 عاماً، الخميس، مرتفعاً أكثر من اثنين في المئة، بعد أن أشار مسؤول رفيع المستوى في بنك اليابان، إلى أن أي تشديد للسياسة النقدية، سيكون تدريجياً.

وأنهى المؤشر نيكاي الجلسة مرتفعاً 2.06 في المئة، عند 36863.28 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ فبراير 1990، عندما كان ما يسمى باقتصاد «الفقاعة» في البلاد قد بدأ للتو في الانكماش.

وقال نائب محافظ بنك اليابان شينيتشي أوشيدا، في خطاب ألقاه في منتصف جلسة التداول الصباحية، إن الظروف مهيأة للخروج من التحفيز الضخم، ولكن «حتى لو أنهى بنك اليابان سياسة سعر الفائدة السلبية، فمن الصعب تخيل مسار يواصل فيه رفع سعر الفائدة بسرعة».

وانخفض الين مقابل نظرائه الرئيسين، ما وفر قوة إضافية للمؤشر نيكاي، الذي يضم عدداً كبيراً من الشركات المصدرة. فالعملة الأضعف تؤدي إلى تضخيم قيمة الإيرادات الخارجية، وتجعل المنتجات أكثر قدرة على المنافسة.

واستفادت أسهم شركات الرقائق ذات الثقل على نيكاي، من مكاسب شركات أشباه الموصلات الأمريكية خلال ساعات الليل، إذ صعد سهم طوكيو إلكترون وأدفانتست 3.35 في المئة و7.56 في المئة على الترتيب.

كما تلقى المؤشر دفعة من قفزة سهم مجموعة سوفت بنك، التي تركز على الذكاء الاصطناعي، إذ ربح السهم 11.06 في المئة، بعد أن توقعت شركة إيه.آر.إم القابضة، أن تتجاوز المبيعات والأرباح توقعات السوق.

وكان سهم شركة الأدوية كيووا كيرين، أكبر الرابحين بالنسبة المئوية على المؤشر نيكاي، إذ قفز 19.38 في المئة، بعد الإعلان عن إعادة شراء أسهم.

على الجانب الآخر، انخفض سهم شركة البناء شيميزو كورب 16.15 في المئة، بعد إعلان نتائجها المالية.

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