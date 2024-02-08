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كلوب يحسم موقفه من تدريب برشلونة

2/8/2024 9:22:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


حسم الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، موقفه من تدريب الفريق الكتالوني برشلونة في الموسم المقبل.

أعلن كلوب الجمعة الماضي أنه سيغادر منصبه في النادي الإنجليزي وبعد 24 ساعة لحق به تشافي هرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة بعد الخسارة أمام فياريال بنتيجة 5-3 في الدوري الإسباني.

وربطت العديد من التقارير يورغن كلوب بالانتقال لتدريب برشلونة ضمن قائمة من الأسماء الأخرى المرشحة.

ووفقا لـ"راديو كتالونيا"، كان خوان لابورتا رئيس برشلونة، ينوي الاتصال بكلوب لمحاولة إقناعه بقبول تحدي قيادة البارسا، والتخلي عن فكرة الحصول على راحة في الموسم المقبل.

وأكدت مصادر مقربة من كلوب أنه لا توجد فرصة بأن يكون كلوب مدرباً لبرشلونة في الموسم المقبل.

وأضافت: "يورغن كلوب يصر على البقاء بعيدا عن التدريب في الموسم المقبل، ولن يغير قراره بسبب اتصال من لابورتا أو بسبب أي مشروع آخر يعرض عليه".

ورد البرتغالي ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة عبر صحيفة لا فانغارديا الإسبانية: "لم نتحدث مع أي مدرب آخر بعد، أمامنا العديد من الخيارات وسيتم مناقشة ملف المدرب الجديد لاحقا".

وتابع: "كلوب مدرب على أعلى مستوى ولكن الوقت غير مناسب للحديث في هذا الموضوع".

يذكر أن تشافي هرنانديز البالغ 44 عاما يعمل مديراً فنياً لبرشلونة منذ نوفمبر 2021 وقاد الفريق للتتويج بلقبي الدوري وكأس السوبر الإسباني في العام الماضي 2023.


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