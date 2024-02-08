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برئاسة منصور بن زايد.. المجلس الوزاري للتنمية يستعرض عدداً من المبادرات والتقارير الحكومية لعام 2023

2/8/2024 9:22:18 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عُقِد في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، حيث جرى خلاله استعراض عدد من المبادرات والسياسات الحكومية، وتقارير أعمال الوزارات وعدد من المجالس الاتحادية لعام 2023.

وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة السياسات والمشاريع الوطنية المقترحة في مجالات الطاقة والكهرباء والاتصالات، إضافة إلى مستجدات السياسة الوطنية لتعزيز أنماط الحياة بالدولة، وعددا من المبادرات المقترحة في مجال السياحة الوطنية، وتعزيز كفاءة وجاذبية سوق العمل بالدولة.

وفي الشؤون الحكومية، استعرض المجلس تقريراً بشأن سياسات الإسكان الحكومي، ومستجدات بعض القرارات التنظيمية لقطاع الأسواق المالية بالدولة، إضافة إلى تقرير جهاز الإمارات للمحاسبة بشأن الحساب الختامي لمؤسسة الإمارات العقارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022،

وتقرير إنجازات وأعمال كلٍ من مجلس إدارة المعهد الوطني للتخصصات الصحية، ومجلس الأمن السيبراني وذلك للعام 2023.



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