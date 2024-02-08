طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على مناطق متفرقة خاصة شمالاً وشرقاً، ورطباً ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى خفيف ويحدث المد الأول عند الساعة 12:03 والمد الثاني عند الساعة 25:02 والجزر الأول عند الساعة 19:42 والجزر الثاني عند الساعة 06:28 .. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند 08:34 والمد الثاني عند الساعة 22:14 والجزر الأول عند الساعة 15:20 والجزر الثاني عند الساعة 04:10.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 23 14 85 40

دبي 24 15 85 40

الشارقة 24 15 85 40

عجمان 24 15 85 40

أم القيوين 24 13 85 40

رأس الخيمة 25 13 85 40

الفجيرة 25 15 75 30

العـين 23 11 90 35

ليوا 23 11 90 35

الرويس 23 11 85 45

السلع 23 10 85 30

دلـمـا 22 18 80 50

طنب الكبرى / الصغرى24 19 75 45

أبو موسى 24 19 75 45.





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