حمدان بن محمد: في دبي نصمم المستقبل ونصنعه من أجل الإنسان

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي،

أن دبي تواصل تقديم تجربة عالمية رائدة في مجال التصميم الحضري والتخطيط العمراني،

والاستفادة من الموهوبين والمبدعين لخدمة المجتمع

وأن في دبي نصمم المستقبل، ونصنعه من أجل الإنسان.

وقال سموه عبر منصة إكس:

في إطار حرصنا لخلق رؤى جديدة للإسكان وتصميم المنازل وتحقيق رفاه الناس، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، اطلعت اليوم على المشاريع الفائزة في مسابقة "منزل المستقبل" العالمية التي استقطبت 3500 فكرة قدمها مهندسون معماريون ومصممون من 140 دولة بهدف تصميم منزل إماراتي مبتكر ... تواصل دبي تقديم تجربة عالمية رائدة في مجال التصميم الحضري والتخطيط العمراني .. والاستفادة من الموهوبين والمبدعين لخدمة المجتمع ... نبارك لجميع الفائزين، ونؤكد أن دبي كانت وستبقى موطن الأفكار والابتكار

..في دبي نصمم المستقبل، ونصنعه من أجل الإنسان.

وأكد سموه أن دبي تواصل العمل على توفير بيئة تمكن الأفراد من التطور والازدهار، وتوفر للمجتمع أفضل مستويات جودة الحياة، في مشهد عمراني مبتكر دائم التطور، وضمن رؤية ترتكز على الاستدامة في مشاريع الإسكان وتخطيط المدن والمجتمعات السكنية، بما يسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في جعل دبي المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة.

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