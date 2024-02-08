ميداليات أولمبياد باريس تحتوي على قطعة من برج إيفل

ستحتوي الميداليات التي ستمنح للفائزين في الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس هذا العام في وسطها على قطعة حديد سداسية الشكل مأخوذة من برج إيفل، وذلك وفق ما افاد المنظمون الخميس أثناء حفل الكشف عن تصميم الميداليات.

وتتوسط جميع الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية البالغ عددها 5084 في الاولمبياد قطعة معدنية ذات ستة حواف سيتم ترصيعها مثل حجر كريم من تصميم دار المجوهرات الفرنسية الفاخرة شوميه.

وقال رئيس اللجنة المنظمة المحلية توني استانغيه "أردنا أن نقدّم لجميع الفائزين بالميداليات في دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس قطعة من برج إيفل تعود إلى عام 1889".

والميداليات هي "مزيج من أغلى المعادن من الميداليات- الذهب والفضة والبرونز- مع المعدن الأغلى في بلادنا، من هذا الكنز وهو برج إيفل".

ويبلغ قطر كل منها 85 ملم، وسمكها 9.2 ملم، وبأوزان مختلفة، بواقع 529 غراما للذهب، و525 غراما للفضة، و455 للبرونز.

كما يتميّز تصميم شوميه الذي زيّنت إبداعاته الأرستقراطيين والأثرياء منذ عام 1780، بترتيب دائري من الحواف يهدف إلى التقاط الضوء واستحضار أشعة الشمس.

ويعكس الشكل السداسي ملامح البر الرئيسي لفرنسا، وهو مثبّت في مكانه بواسطة ستة نتوءات في كل زاوية والتي تشبه إلى حدٍ كبير المسامير المستخدمة في برج إيفل.

أخذ المعدن من مستودع في باريس يُستخدم لتخزين القطع التي تتم ازالتها من قبل الشركة المشغلة التي تحافظ على المعلم الذي يبلغ ارتفاعه 330 متراً (1083 قدماً)، والمعروف باسم "السيّدة العجوز" في فرنسا.

وأوضح مدير الاحتفالات تييري ريبول خلال معاينة مسبقة للميداليات لوكالة فرانس برس ووسائل إعلام أخرى "لقد اكتشفنا أنه على مر السنين أثناء صيانة برج إيفل، اضطروا إلى إزالة بعض القطع من الهيكل الأصلي".

وتابع "لقد استخدمنا هذه القطع. كان هناك ما يكفي منها".

ويُعدّ تصميم الميداليات جزءًا أساسيا من جمالية كل أولمبياد، إلى جانب الشعار والتمائم وحفل الافتتاح.

منذ عام 2004، يُظهر الجزء الخلفي من جميع الميداليات الإلهة اليونانية نيكي وهي تحلق في ملعب باناثينايكوس التاريخي في أثينا، موقع الألعاب الأولمبية الأصلية في العصور القديمة.

وحصل منظمو باريس على امتياز من اللجنة الأولمبية الدولية، ما مكّنهم من تغيير التصميم قليلاً لإضافة برج إيفل إلى الميداليات. وأعيد تدوير جميع المعادن المستخدمة في ميداليات باريس، والتي تزن حوالي نصف كيلوغرام.

وشهدت دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في طوكيو قيام المنظمين اليابانيين أيضا على دمج المعادن المعاد تدويرها، حيث تم تشكيل كل ميدالية من سبائك مستخرجة من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية المستخدمة مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

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