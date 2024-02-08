يويفا يكشف عن الشكل الجديد لبطولاته القارية للأندية

صدق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) خلال اجتماع الجمعية العمومية (كونجرس)، اليوم الخميس،

على تغيير النظام الحالي لمرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا ، والذي استمر على مدار عقدين من الزمان.

ومن المقرر أن تنتقل البطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في أوروبا للاعتماد على نظام الدوري، اعتبارا من الموسم المقبل.

وكانت البطولة تعرف سابقا باسم كأس الأندية الأوروبية أبطال الدوري، حيث كانت تجرى بنظام خروج المغلوب من مباراتين ذهاب وعودة.

وظهر دور المجموعات إلى النور لأول مرة موسم 1991 / 1992، حيث كان يتم تقسيم الأندية الثمانية المتأهلة من دور الـ16 في البطولة إلى مجموعتين، بواقع 4 فرق بكل مجموعة، قبل أن يتم تغيير اسم البطولة فيما بعد إلى دوري أبطال أوروبا.

وخضعت المسابقة لعدة تغييرات أخرى حتى تم الاعتماد في موسم 2003 / 2004 على النظام الحالي الذي ينتهي هذا الموسم، من خلال توزيع الأندية الـ32 المشاركة في البطولة على 8 مجموعات، بواقع 4 أندية في كل مجموعة، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية.

كان ريال مدريد الإسباني هو النادي الوحيد الذي شارك في جميع نسخ البطولة وفقا لهذا النظام، وظل محافظا على مقعده في مرحلة خروج المغلوب خلالها.

ويعد الريال، صاحب الرقم القياسي كأكثر الفرق تتويجا بالبطولة برصيد 14 لقبا، ويعد هو وليفربول الإنجليزي هما صاحبا أكبر انتصار في دور المجموعات بالمسابقة، حيث تغلب الفريق الملكي 8 / صفر على مالمو السويدي عام 2015، كما فاز النادي الأحمر بالنتيجة ذاتها على بشكتاش التركي عام .2007

ورغم ذلك، فإن الريال أيضا كان صاحب أكبر مفاجآت دور المجموعات بدوري الأبطال عبر تاريخها، حينما خسر على ملعبه وأمام جماهيره 1 / 2 أمام شيريف تيراسبول المولدوفي عام 2021.

وكانت مباراة بوروسيا دورتموند الألماني وليجيا وارسو البولندي، التي انتهت بفوز الفريق الملقب بـ(أسود فيتسفاليا) 8 / 4 على أبناء العاصمة البولندية عام 2016، هي المواجهة التي شهدت أكبر عدد من الأهداف في لقاء واحد بتاريخ دور المجموعات بالمسابقة القارية، بعدما حطمت الرقم السابق الذي كانت تحمله مباراة موناكو الفرنسي وديبورتيفو لاكورونيا الإسباني، التي انتهت بفوز الأول 8 / 3 عام 2003.

وشهد النظام الذي تم إلغاؤه في دوري الأبطال، تألق الثنائي الأسطوري الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويحمل رونالدو الرقم القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في دور المجموعات خلال موسم واحد، وذلك حينما أحرز 11 هدفا بهذا الدور موسم 2015 / 2016، في حين يتصدر ميسي قائمة الهدافين التاريخيين لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال بشكل عام برصيد 80 هدفا.

ويتصدر رونالدو أيضا قائمة اللاعبين الأكثر خوضا للمباريات في دور المجموعات بعدما شارك في 98 مباراة مع أندية مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد ويوفنتوس الإيطالي، في حين لعب ميسي 86 مباراة مع فريق برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

أما بايرن ميونخ الألماني، فيمتلك رقمين قياسيين، الأول هو حفاظه على سجله خاليا من الهزائم في 40 مباراة متتالية بدور المجموعات في دوري الأبطال، من بينها 20 مواجهة خارج معقله (أليانز أرينا).

وتعود آخر هزيمة لبايرن في هذا الدور بالبطولة إلى سبتمبر 2017، عندما خسر صفر / 3 أمام باريس سان جيرمان.

أما الرقم القياسي الثاني الذي حققه الفريق البافاري بهذا الدور، فهو تحقيقه 17 فوزا متتاليا بين التعادل 1 / 1 مع أتلتيكو مدريد الإسباني في ديسمبر 2020، والتعادل بدون أهداف مع كوبنهاجن الدنماركي الشهر الماضي.

وفاز بايرن والريال في جميع مبارياتهما الست بدور المجموعات في المسابقة في 3 مواسم، وهو إنجاز لا يضاهيه سوى أياكس أمستردام الهولندي وليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين على مدار العقدين الأخيرين.

وسجل جوناس، لاعب بلنسية الإسباني، أسرع هدف بتاريخ مرحلة المجموعات بعد مرور 96ر10 ثانية عام 2021، بينما كان أنسو فاتي، لاعب برشلونة السابق، هو أصغر هداف بتاريخ هذا الدور، بعدما هز الشباك وهو بعمر 17 عاما و40 يوما عام 2019.

كما أصبح بيبي، مدافع بورتو البرتغالي المخضرم، هو أكبر هداف في دور المجموعات، بعدما تمكن من التسجيل وهو بعمر 40 عاما و257 يوما.

وفي الموسم المقبل، سيتم زيادة عدد المشاركين بدوري أبطال أوروبا ليشمل 36 فريقا، حيث سيتم تغييره إلى نظام الدوري.

ومن المقرر أن يخوض كل فريق 8 مباريات، بزيادة مباراتين عن عدد المباريات التي كان يتم خوضها وفقا للنظام القديم، على أن يلعب 4 مباريات بملعبه و4 مباريات خارج أرضه.

وسيتم تصنيف الفرق في 4 مستويات بناءً على معيار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وسيلعب كل فريق مع فرق أخرى من جميع المستويات الأربعة.

ويصعد أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرة لدور الـ16، في حين تلعب الأندية أصحاب المراكز من التاسع إلى الـ24 دورا تأهيليا جديدا، لتحديد الأندية الثمانية المتبقية المتأهلة لهذا الدور.

كما وافق يويفا على تغيير شكل بطولتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، اعتبارًا من موسم 2024 /2025 ، حيث ستضم كلا المسابقتين 36 فريقًا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز