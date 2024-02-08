انحراف حافلة مدرسية في الشارقة دون إصابات بالغة

طمأنت القيادة العامة لشرطة الشارقة أهالي طلاب إحدى المدارس الخاصة على صحة وسلامة أبنائهم، بعد وقوع حادث انحراف حافلة مدرسية صباح اليوم الخميس في إحدى مناطق الإمارة. ولم يسفر الحادث عن إصابات بالغة فيما تعرض ثلاثة طلاب ومشرفتين لإصابات بسيطة ومتوسطة، و تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت الشرطة عبر حسابها على "إكس: "تبين من خلال التخطيط الأولي للحادث، أن الإنحراف المفاجئ أدى إلى صدم الرصيف ووقوع الحادث .



وتابعت: "تشدد القيادة العامة لشرطة الشارقة على قائدي المركبات والحافلات المدرسية إلى الحذر والانتباه أثناء القيادة، وضرورة الالتزام بالقواعد المرورية".





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