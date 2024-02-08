انحراف حافلة مدرسية في الشارقة دون إصابات بالغة

(MENAFN
- Al-Bayan)
طمأنت القيادة العامة لشرطة الشارقة أهالي طلاب إحدى المدارس الخاصة على صحة وسلامة أبنائهم، بعد وقوع حادث انحراف حافلة مدرسية صباح اليوم الخميس في إحدى مناطق الإمارة. ولم يسفر الحادث عن إصابات بالغة فيما تعرض ثلاثة طلاب ومشرفتين لإصابات بسيطة ومتوسطة، و تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وقالت الشرطة عبر حسابها على "إكس: "تبين من خلال التخطيط الأولي للحادث، أن الإنحراف المفاجئ أدى إلى صدم الرصيف ووقوع الحادث .
وتابعت: "تشدد القيادة العامة لشرطة الشارقة على قائدي المركبات والحافلات المدرسية إلى الحذر والانتباه أثناء القيادة، وضرورة الالتزام بالقواعد المرورية".
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN08022024000110011019ID1107828543
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.