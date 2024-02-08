إصدار تعليمات تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي لسنة 2024

(MENAFN
- Amman Net) أصدرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء تعليمات تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي لسنة 2024؛ بهدف تسريع إجراءات تسجيل هذه الأدوية في الأردن مع ضمان مأمونيتها وفاعليتها والصادرة في الجريدة الرسمية بتاريخ 1 شباط 2024 العدد 5906.
وأكد مدير عام المؤسسة نزار مهيدات، أن التعليمات جاءت ترجمة لأهداف ورسالة المؤسسة المتمثلة في توفير دواء آمن وفعال وذي جودة عالية وبسعر مناسب، واستمرارا لدور المؤسسة في متابعة ومراقبة المخزون الدوائي وتعزيزه لتلبية حاجة السوق المحلي ولتوفير البدائل العلاجية وتلافي أي نقص محتمل في توريد الأدوية إلى المملكة.
وأضاف أن المؤسسة حدثت مؤخرا قائمة الأدوية غير المتوافرة لغايات تحقيق الأمن الدوائي التي ستمنح أولوية في التسجيل والتفتيش والاستشارات الفنية اللازمة عند تقديم ملفاتها، وبما يحفز الشركات المصنعة المحلية ومستودعات الأدوية على تقديم ملفات هذه الأدوية.
ولفتت إلى أنه يمكن الاطلاع على القائمة عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة من خلال الرابط .
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