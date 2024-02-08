إصدار تعليمات تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي لسنة 2024

MENAFN - Amman Net) أصدرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء تعليمات تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي لسنة 2024؛ بهدف تسريع إجراءات تسجيل هذه الأدوية في الأردن مع ضمان مأمونيتها وفاعليتها والصادرة في الجريدة الرسمية بتاريخ 1 شباط 2024 العدد 5906.

وأكد مدير عام المؤسسة نزار مهيدات، أن التعليمات جاءت ترجمة لأهداف ورسالة المؤسسة المتمثلة في توفير دواء آمن وفعال وذي جودة عالية وبسعر مناسب، واستمرارا لدور المؤسسة في متابعة ومراقبة المخزون الدوائي وتعزيزه لتلبية حاجة السوق المحلي ولتوفير البدائل العلاجية وتلافي أي نقص محتمل في توريد الأدوية إلى المملكة.

وأضاف أن المؤسسة حدثت مؤخرا قائمة الأدوية غير المتوافرة لغايات تحقيق الأمن الدوائي التي ستمنح أولوية في التسجيل والتفتيش والاستشارات الفنية اللازمة عند تقديم ملفاتها، وبما يحفز الشركات المصنعة المحلية ومستودعات الأدوية على تقديم ملفات هذه الأدوية.

ولفتت إلى أنه يمكن الاطلاع على القائمة عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة من خلال الرابط .‏