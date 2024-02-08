سلطة دبي للخدمات المالية تصدر أول اعفاء من رسم الحوكمة البيئية والاجتماعية لبنك الامارات دبي الوطني ش م ع

(MENAFN
- Four) دبي، الامارات العربية المتحدة، 05 فبراير 2024: أصبح بنك الإمارات دبي الوطني ش م ع، وهو أحد أكبر المجموعات المصرفية في الشرق الأوسط، أول مؤسسة مالية تستفيد من الإعفاء من الرسوم الذي أطلقته سلطة دبي للخدمات المالية.
وكان الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية قد أعلن، خلال مؤتمر الأطراف COP28 في ديسمبر 2023، عن قرار إعفاء المصدرين الراغبين بإدراج أوراقهم المالية المرتبطة بالاستدامة في مركز دبي المالي العالمي من كافة الرسوم النظامية خلال عام 2024.
ويهدف هذا الاعفاء على دعم جهود المشاركين في السوق الراغبين بإدراج الأوراق المالية المرتبطة بالاستدامة في مركز دبي المالي العالمي، وبالتالي تسريع نمو أسوق المال المستدامة في المركز.
الإعفاء الممنوح لبنك الإمارات الوطني هو أكبر دلالة على الاثر الجوهري للخطوات المبتكرة المتخدة من قبل السلطة على القطاع المالي، وفاعليتها في دعم التحول نحو الممارسات المستدامة.
وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: "سلطة دبي للخدمات المالية تدرك الدور الحاسم الذي تلعبه المؤسسات المالية في تعزيز الاستدامة وفي التعامل مع التحديات البيئية والاجتماعية. من خلال المشاركة في الاعفاء من الرسوم، تتخذ المؤسسات خطوة استباقية نحو تبني المزيد من الممارسات المالية المستدامة."
ومن شأن هذه الخطوة الاستراتيجية أن تشجع على الاستثمارات المستدامة وان تعكس الالتزام الجماعي في مواجهة التحديات العالمية، مبرزة الدور المؤثر الذي تلعبه الجهات الرقابية في توجيه القطاع المالي نحو مستقبل أكثر استدامة.
هناك المزيد من الشركات التي تقدم للسلطة طلبات للاستفادة من الاعفاء من الرسم، ونحن بصدد مراجعة جميع الطلبات قيد الانتظار. ومن الجدير بالذكر بأن جميع جهات الإصدار الجديدة والجهات التي سبق لها الإصدار الذين يتقدمون بطلب للسلطة مؤهلون للاستفادة من الاعفاء.
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