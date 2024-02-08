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الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من عزون شرق قلقيلية

2/8/2024 8:13:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة شبان من بلدة عزون شرق قلقيلية.


وأفادت مصادر لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين نادي وناجي مفيد رضوان، والشاب سلامة أشرف سلامة، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.


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