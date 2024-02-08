الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من عزون شرق قلقيلية
التاريخ
2/8/2024 8:13:24 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة شبان من بلدة عزون شرق قلقيلية.
وأفادت مصادر لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين نادي وناجي مفيد رضوان، والشاب سلامة أشرف سلامة، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.
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