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توضيح حول تذاكر المباراة النهائية لكأس آسيا بين النشامى وقطر

2/8/2024 8:13:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف مصدر في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا 2023 هي المسؤولة عن تذاكر نهائي البطولة.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لـ"الوكيل الإخباري"، إن الجماهير على موعد مع قرار مرتقب للجنة المنظمة في قطر بشأن تذاكر المباراة النهائية.
وكانت وردت العديد من الاستفسارات والملاحظات من الأردنيين الراغبين بحضور النهائي الذي يجمع المنتخب الوطني والمنتخب القطري السبت المقبل على ستاد لوسيل.
وتمثلت الملاحظات بعدم قدرتهم على شراء تذاكر المباراة النهائية وطول فترة الانتظار للدخول إلى الموقع الإلكتروني للتذاكر، في حين أشار البعض إلى عدم وجود تذاكر للبيع، أو أنها نفذت في وقت سابق/ مباعة.

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