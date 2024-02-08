نيويورك تايمز: واشنطن قد تعترف قريبا بدولة فلسطينية
التاريخ
2/8/2024 8:13:23 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية نقلا عن مصادر لم تسمها أن الولايات المتحدة قد تعترف قريبا بدولة فلسطينية وإن كانت ذات حدود أخرى سيتم تحديدها لاحقا .
ووفقا للمصادر فان الاعتراف يتمثل بقرار من الأمم المتحدة يعترف بهذه الدولة ولن تقوم واشنطن بعرقلته.
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