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نيويورك تايمز: واشنطن قد تعترف قريبا بدولة فلسطينية

2/8/2024 8:13:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية نقلا عن مصادر لم تسمها أن الولايات المتحدة قد تعترف قريبا بدولة فلسطينية وإن كانت ذات حدود أخرى سيتم تحديدها لاحقا .


ووفقا للمصادر فان الاعتراف يتمثل بقرار من الأمم المتحدة يعترف بهذه الدولة ولن تقوم واشنطن بعرقلته.

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