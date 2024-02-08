لجنة المرأة النيابية تلتقي مجلس محافظة معان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اطلعت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية اليوم الخميس، خلال لقائها أعضاء مجلس محافظة معان، على الإنجازات والتحديات المتعلقة بالمرأة في المحافظة وباديتها، وسبل تذليلها بما يحقق الحياة الكريمة للقطاع النسائي بجميع فئاته.



وجاء اللقاء الذي عقد بدار محافظة معان في سياق جولات اللجنة التفقدية في المحافظات والبوادي، للاطلاع على واقع المرأة والتحديات التي تواجهها، وصولا إلى تذليل العقبات لتمكينها وإيصال صوتها إلى أصحاب القرار، وإعداد التوصيات المتعلقة ببعض التشريعات التي تسهم في تحسين ظروف المرأة.



وأشارت رئيسة لجنة المرأة النيابية النائب الدكتورة زينب البدول إلى الجهود الملكية الرائدة لتحسين واقع المرأة الأردنية ودعم حضورها وتعزيز مشاركتها العامة، مبينة أن قانوني الانتخاب والأحزاب ستسهم في رفع نسب مشاركة المرأة بالمجال السياسي وتعزيز حضورها ورفع مستوى فاعليتها في الحياة العامة.



وقالت إن المرأة الأردنية حققت الكثير من الإنجازات بفضل الدعم الملكي خلال ربع قرن ولغاية اليوم، وأن المسارات الإصلاحية التي أطلقها جلالة الملك، مكنتها من الوصول الى مواقع صنع القرار في المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية بشكل متقدم وواعد.



وبينت رئيسة لجنة الريف والبادية النيابية المهندسة عبير الجبور إن المرأة في البوادي الأردنية والمحافظات قدمت نموذجا رائدا في مسيرة كفاحها الاجتماعية والسياسية، وأثبتت قدرتها على الأداء السياسي والتفاعل مع مختلف القضايا الوطنية، مشيرة إلى أن تلك الحالة تسهم في تطور ونهضة المجتمع الأردني، وتمكين جميع أفراده من الجنسين على خدمة هذا الوطن بكل كفاءة واقتدار.



وتحدث النواب، أسماء الرواحنة وهادية السرحان وعائشة الحسنات عن أهمية تلمس احتياجات المرأة في جميع المناطق، والاطلاع على ما يستجد من تحديات تواجهها، وتعميق التواصل والحوار لتفعيل دور المرأة في الحكم المحلي، لتكون حلقة وصل مع مجلس النواب والجهات التنفيذية، بما يسهم في توسعة نطاق الاتصال والتفاعل، والذي من شأنه العمل على تخفيف معاناتها وحل المشكلات التي تواجهها.



من جهته، أشار رئيس مجلس المحافظة محمود النعيمات، إلى الإنجازات التي حققها المجلس خلال العام الماضي، المتمثلة بتنفيذ 155 مشروعا وبنسب إنجاز وصلت إلى 90 بالمئة وبنسب إنفاق بلغت 85 بالمئة، مبينا أن تجربة اللامركزية اثبتت نجاحها بفضل الدعم الملكي المتواصل، وأسهمت بتحسين الواقع التنموي في معان وباديتها.



وثمن رئيس بلدية معان الدكتور ياسين صلاح الدعم الملكي والاهتمام الحكومي لتنفيذ العديد من المشاريع المهمة في المحافظة.



وناقشت عضوات مجلس محافظة معان عددا من القضايا والاحتياجات المتعلقة بالمرأة في معان وباديتها وفي عدة قطاعات، وأوصوا بضرورة رفع مستوى التشبيك مع مجلس النواب لتذليل العقبات القائمة، وتمكين المرأة اقتصاديا وصحيا وسياسيا.



واختتمت الجلسة بإعداد توصيات تتعلق بالتحديات التي تواجهها المرأة في معان وباديتها، والأولويات والاحتياجات التي تسهم في تعزيز مكانتها وأدوارها في المجتمع.