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رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: فشل عقد صفقة الأسرى وصمة عار لإسرائيل

2/8/2024 8:13:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس وزراء إسرائيل الأسبق أيهود باراك إن رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو "غير قادر على اتخاذ القرار" بشأن الحرب على غزة، معتبرا أن فشل عقد صفقة مع حماس تعيد الأسرى، بمثابة "وصمة عار".


وقال باراك إنه من الممكن التفاخر إلى ما لا نهاية بالتصريحات العلنية، لكن هذا لن يغير الواقع، موضحا أن "التحدي اليوم أكبر من قيادة نتنياهو بعشرات ومئات الأضعاف".


وأشار في مقاله إلى أن "أهداف الحرب لم تتحقق بعد"، ورأى أن الحل بالتوجه "إلى انتخابات فورا".


وذكر باراك أن "فشل التوصل إلى صفقة إطلاق سراح سيحفر وصمة عار جماعية على القيادة والمجتمع ككل لأجيال عديدة".


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