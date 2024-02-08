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الشباب تطلق رابط التسجيل لبطولة الشباب الرمضانية لخماسيات القدم

2/8/2024 8:13:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلقت وزارة الشباب، اليوم الخميس، رابط التسجيل لبطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم 2024، والتي تنظمها الوزارة للعام الثالث على التوالي، بمشاركة فرق رياضية شعبية تمثل 51 لواء في المملكة.


ويأتي ذلك بعد النجاح الذي حققته البطولات الرمضانية وصيف الأردن السابقة، والتي شهدت مشاركة أكثر من 10 آلاف لاعب وفني ومدرب في كل منها.


وبحسب بيان للوزارة، تأتي البطولة بهدف استثمار أوقات الشباب وتطوير الثقافة الرياضية لديهم وخلق روح التنافس الإيجابي بينهم، وترجمة لمحور الصحة والنشاط البدني في الاستراتيجية الوطنية للشباب.


وتتضمن فعاليات البطولة التي تقام على ملاعب وصالات وزارة الشباب ووزارة التربية والتعليم، والأندية الرياضية، إقامة منافسات على مستوى الألوية خلال الفترة من 13-26 آذار، يعقبها إقامة الدور الثاني على مستوى المحافظات بالفترة 30/3/2024 وحتى 4/4/2024.


وبهدف توسيع قاعدة المشاركة، قررت اللجنة المنظمة للبطولة زيادة الفئة العمرية المشاركة لتشمل الشباب من 17-45 عاما، إلى جانب زيادة عدد أيام التسجيل وزيادة أعداد الفرق في الألوية، التي تشهد إقبالا كبيرا.


ويستمر التسجيل في البطولة حتى يوم الخميس 7 آذار المقبل، من خلال الرابط الإلكتروني: .

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