صدور كتاب الصحفي سليم المعاني.. سيرة ذاتية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صدر حديثا كتاب "الصحفي سليم المعاني.. سيرة ذاتية" اعداد هند وهبة، يتناول سيرة حياة الزميل الراحل المعاني وما عايشها من تجارب خطها في كتابات ورقية تركها خلفه، ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.



ويأتي الكتاب استكمالا لرغبة الزميل الراحل في كتابة سيرته الذاتية، حيث صدر عن دار يافا العلمية للنشر والتوزيع في عمان، في 303 صفحات من القطع المتوسط، واشتمل على تعريف بالكاتب الزميل الراحل المعاني وكلمات لمعدة الكتاب ورئيس جامعة الحسين بن طلال السابق الدكتور نجيب ابو كركي و استاذ الآداب في الجامعة الدكتور مصطفى المعاني وخمسة فصول صنفها على حلقات .



وتناول الكتاب التعريف بالراحل الزميل المعاني الذي بدأ عمله في وكالة الانباء الاردنية (بترا) عام 1981 الى حين تقاعده عام 2013، وسيرته الصحفية المهنية وفي الكتابة الابداعية لاسيما مجال القصة القصيرة.



كما تناول الكتاب في حلقاته الاولى والثانية والثالثة من فصله الاول ذكريات الكاتب الراحل المعاني العتبات الاولى من عمره في طفولته المبكرة ومراحل دراسته الاولى في خمسينيات القرن الماضي استحضر فيها معالم عمان القديمة ومنها سينما البترا وضفاف السيل والمسجد الحسيني ومقهى المنشية.



وينتقل الفصل الاول الى حلقاته الرابعة وصولا الى الحلقة الرابعة عشر حيث يستذكر الراحل المعاني مراحل الدراسة الاعدادية وتعرضه لعدد من التجارب ومنها اصابته بمرض السل الذي اقعده لشهور في المنزل بعيدا عن المدرسة ،كما استحضر اسماء عدد من التربويين الاوائل ورجالات تلك الحقبة الزمنية، مثلما تناولت تلك الحلقات مرحلة الدراسة الثانوية واطلالته الاولى على العمل السياسي والظروف الاجتماعية والاقتصادية التي عانت منها اسرته وظروف الشأن العام في الاردن لغاية بداية سبعينيات القرن الماضي.



اما الفصل الثاني الذي جاء تحت عنوان "ذكريات جامعية" مقسما الى 16 حلقة والذي تناول فيه الكاتب الراحل المعاني رحلته الى السعودية لمتابعة تعليمه الجامعي، والتجارب التي عايشها في تلك المرحلة الدراسية ما بين الاردن والسعودية وما اكتسبه من معارف وذكريات.



فيما تناولت الفصول الباقية الحوادث و التجارب التي مر فيها واستحضر فيها اماكن وشخوص واحداث ، محلية وعربية وعالمية وصولا الى ما كتبه على مواقع التواصل الاجتماعي قبيل رحيله عام 2023 .