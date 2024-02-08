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الحكومة: ارتفاع أسعار البنزين بنوعيه والديزل عالميا

2/8/2024 8:13:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن معدل سعر بيع البنزين أوكتان 90 ارتفع في الأسبوع الأول من شهر شباط الحالي إلى 794.2 دولار للطن، مقارنة مع معدل سعره المسجل في كانون الثاني الماضي الذي بلغ 772 دولارا، بنسبة بلغت 2.9 في المئة.
وبيّنت بيانات وزارة الطاقة، أن معدل سعر بيع البنزين أوكتان 95 ارتفع كذلك إلى 839.6 دولار للطن، مقارنة مع معدل سعره في الشهر الماضي الذي بلغ 817.2 دولار، بنسبة بلغت 2.7 في المئة، أيضا ارتفع معدل سعر السولار من 720.7 دولار للطن الى 737 دولارا، بنسبة ارتفاع بلغت 2.3 في المئة.
وأوضحت الوزارة أن معدل سعر الكاز انخفض من 769.5 دولار للطن إلى 763.2 دولار، بنسبة بلغت 0.8 في المئة، أيضا انخفض معدل سعر زيت الوقود من 431.8 دولار للطن إلى 417.9 دولار، بنسبة 3.2 في المئة.


كما ارتفع معدل سعر الغاز البترولي المسال في الأسبوع الأول من شباط الحالي إلى 637.5 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في كانون الثاني الذي بلغ 627.5 دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 1.6 في المئة، فيما ارتفع معدل سعر خام برنت في الأسبوع الأول من شباط الحالي، بشكل طفيف ليسجل 80.8 دولار للبرميل، مقارنة مع معدل سعره في الشهر الماضي الذي بلغ 80.2 دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 0.8 في المئة.

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