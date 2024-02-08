اطلاق 5 صواريخ من قطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن 5 صواريخ أطلقت من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف، بعضها انطلق من شمال القطاع والبعض الآخر من الوسط.
وكانت كتائب القسام قد اعلنت استهداف دبابة ميركافا بقذيفة "الياسين 105" في محيط مفرق الصناعة غرب مدينة غزة.
وأضافت أنها اشتبكت مع قوة إسرائيلية في مفرق الصناعة بغزة، وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.
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