اتفاقية تعاون بين مؤسسة ولي العهد وجائزة الحسن للشباب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقعت مؤسسة ولي العهد، مع جائزة الحسن للشباب، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون، تهدف إلى تعزيز دور الشباب كمواطنين فاعلين، والعمل بشكل مشترك على تشجيع ثقافة التطوع وتوفير الفرص التطوّعية.



ووقع الاتفاقية، المدير التنفيذي لمؤسسة ولي العهد الدكتورة تمام منكو، ومدير جائزة الحسن للشباب أيمن المفلح.



وقالت المؤسسة في بيان، إن الاتفاقية نصّت على فتح الباب أمام المستفيدين من مبادرات وبرامج مؤسسة ولي العهد للانتساب لجائزة الحسن للشباب، في حين تقوم المؤسسة بتسهيل مشاركة الشباب في جميع الأنشطة لديها، وتنسيق زيارات ميدانية وجلسات توعوية لمنتسبي الجائزة إلى مبادرة "مصنع الأفكار" لتبادل الخبرات ومشاركة التجارب بين المستفيدين والمحاضرين.



كما نصّت على تشبيك الجائزة مع الجهات العاملة في قطاع التطوّع، من خلال منصة "نحنُ" المنصة الوطنية لتطوع ومشاركة الشباب، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، إضافة إلى إنشاء حساب تابع لجائزة الحسن للشباب على المنصة لنشر فرصها التطوعية العامة وذات الاختصاص واستقطاب الشباب وتوثيق ساعات التطوع حسب المعايير.



من جهتها، أكدت منكو توافق استراتيجية عمل مؤسسة ولي العهد مع الجائزة في تمكين الشباب وصقل مهاراتهم وتشجيع مشاركتهم في العملية التنموية.

وقالت "إن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام مؤسسة ولي العهد في توسيع نطاق تأثيرها مع الجهات الفعّالة، وتعزيز دور الشباب كمحركين للتغيير الإيجابي في المجتمعات".



من جهته، أكد المفلح أن المذكرة تأتي في سياق تعزيز العلاقات وتفعيل التواصل بين الجائزة والمؤسسة، بما ينسجم مع أهدافها الساعية لتعزيز روح المبادرة لدى الأفراد والمؤسسات؛ عبر تقديم برامج تدريبية هادفة لتنمية المهارات وتحفيز الأفكار الإبداعية والتوجيه نحو الريادة والابتكار لتمكين الشباب والشابات من استشراف المستقبل ومواكبة المستجدات العالمية وزيادة قدراتهم التنافسية، واتخاذ قرارات مبنية على الإيمان بالقيم المجتمعية، وتزويدهم بمهارات الاعتماد على النفس والانضباط الشخصي.