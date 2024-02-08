أنور حمام لـPNN: أميركا وحلفاؤها فشلوا في تحويل الانوروا إلى اداة لذلك يهاجمونها

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- قال أنور حمام وكيل شؤون اللاجئين في منظمة التحرير إن حكومة الاحتلال تعمل على مدار الساعة ومنذ سنين طويلة لتهاجم الانوروا وعداءها لها متلازم ومستمر منذ النكبة حتى يومنا الحاضر.

وتابع في حديث ضمن برنامج“صباحنا غير" الذي يبث عبر تلفزيون PNN،

أن الوكالة تعرضت لهجموم من قبل اسرائيل باعتبارها الشاهد الموجود والحقيقي لإستمرار قضية اللاجئين الفلسطينين، وايضاً تمثل الاعتراف الدولي بهذه القضية وخاصة بقرار 194، فحاولت اسرائيل جاهدةً ومنذ سنوات أن تحرف الاونورا عن مهمتها بأنها تراعي وتحمي اللاجئيين وتقوم بتعليمهم ورعايتهم إلى محاولة جعلها وكالة للتوطين وبالتالي الانتهاء من قضية اللاجئين موضحاً بأن هذه المحاولة فشلت ولن تتحول الانوروا لإداة لهم.

وأشار حمام بازدياد الهجوم الاسرائيلي على وكالة غوث اللاجئين في عهد الرئيس الامريكي السابق

دونالد ترامب الذي توافقت توجهاته مع اليمين الاسرائيلي، بالاجهاز على القضية الفلسطينية من بوابة اللاجئين، بالتالي تبني الرواية الاسرائيلية بإعادة تعريف" اللاجىء" ،الذي قلص عددهم من ملايين إلى بضعة الاف ويمكن حل قضيتهم بسهولة حسب ما يدعون.

وأوضح أن توجه ترامب اليميني أدى إلى قطع التمويل عن

الانوروا مدعياً بأن لا حاجة لها، مما جعله يقطع أكثر من 350 مليون دولار من تمويلها، مشيراً إلى موقف صهر ترامب كوشنر الذي هاجم الانوروا وأتهمها بأنها وكالة فاسدة وغير كفؤ وأنها منحازة وغير محايدة، موضحاً بأن التمويل عاد عندما جاء الرئيس الامريكي الحالي بايدن.

وأضاف حمام أن منذ بداية العدوان على قطاع غزة دولة الاحتلال أعلنت خططها اتجاه الانوروا فقالوا أن لديهم مخطط للاجهاز عليها يتكون من ثلث مراحل والاولى هي ربط الانوروا في قطاع غزة بحركة حماس بدعوى الدول أن هذه الوكالة غير محايدة وتتعامل مع مسلحين وإتهامها بالارهاب، أما بالنسبة للمرحلة الثانية تقليص ما يقدم للانوروا والمرحلة الاخيرة هي نقل صلاحيتها لوكالة اخرى.

وقال بأنهم حذورا من هذا المخطط قبل أشهر

الذي تبين لاحقاً بأنه سري وطالب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين

نتنياهو من وزارة الخارجية تبنيه، ومن الخطير أن يتم تطبيق هذه الخطة، موضحاً أنه من

اللافت للانتباه ما حدث مؤخراً حول ربط 12 عشر موظف من وكالة الغوث مع حركة حماس وأتهامهم بالمشاركة باحداث السابع من أكتوبر الماضي والتعاطي السريع من بعض الدول التي أوقفت التمويل حتى قبل التأكد من هذه الاتهامات وخروج نتائج التحقيقات وما هذا الا تواطؤ على وكالة الغوث والقضية الفلسطينية.

وأكمل

حمام حتى لو تبين بالتحقيقات أن هذه الاتهامات صحيحة لا يجوز ولا في أي حال

من الاحوال

معاقبة هذه المؤسسة الأممة بسبب أعمال فردية، فهناك 13 الف موظف وهذا مثال حي بالصوت والصورة للعقاب الجماعي للانوروا ولجموع اللاجئيين وتحديداً في قطاع غزة.

ومن جهته قال أنه من الخطير ايقاف هذا التمويل لقطاع غزة لأنها حتى بقرارت محكمة العدل الدولية صدرت قرارات احترازية بتسهيل وتوفير كل الظروف المناسبة لدخول المساعدات الانسانية لاهالي القطاع الا وأعتبر ذلك جزء من الابادة الجماعية، موضحاً أن اسرائيل بهجمومها على الاونروا حاولت التضليل لأنه

من المطلوب منها تقرير أخر الشهر لمحكمة العدل حول الاجراءات الاحترازية التي فعلتها

لاهالي القطاع وستدعي بأن المشكلة ليست لديها بل من الانوروا لأنها مرتبطة بالارهاب.

وتابع أن اسرائيل ستدعي بأنها لم تقطع المساعدات عن الانوروا بل الدول الغربية التي قطعت التمويل عنها، محاولة التخفي وراء قرارات تلك الدولة المشاركة بالابادة الجماعية.

وأختتم حمام بأنه لا يمكن القبول ولا في أي حال من الاحوال بنقل مهمات الانوروا لأي جهة اخرى لاعتبارات قانونية منها أن الانوروا مفوضة من الجمعية العامة، وثانياً هي الجهة الوحيدة المفوضة بالتعامل مع اللاجئيين، مختتماً أن الوكالة لديها من الامكانيات البشرية واللوجستية والمقرات ما يفوضها تعمل مهامها بشكلها متقن وهذا ليس موجود لأي جهة اخرى.



