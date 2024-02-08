الكنيست يوافق على ميزانية معدلة للحرب في تصويت أولي

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس المحتلة/ PNN- أبدى الكنيست الإسرائيلي موافقة مبدئية على ميزانية الدولة المعدلة لعام 2024، التي تضيف عشرات مليارات الشواقل لتمويل حرب إسرائيل على قطاع غزة.
وتتضمن الميزانية المعدلة، إنفاقا كبيرا على الدفاع، وتعويض أصحاب المنازل والأعمال التجارية الذين تضرروا من الصراع.
وجاء في بيان للكنيست، أن حزمة الإنفاق البالغة 584 مليار شيقل (159 مليار دولار) أو 724 مليار شيقل شاملة تسديد الديون، حظيت بموافقة 57 مشرعا مقابل رفض 50.
وستُحال الميزانية الآن إلى لجنة الموازنة لمناقشتها، حيث قد تجرى عليها تعديلات قبل تصويت متوقع مرة ثانية وثالثة، في وقت لاحق من هذا الشهر.
ويتعين الموافقة على الميزانية في التصويت ثلاث مرات قبل أن تصبح قانونا.
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