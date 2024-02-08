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الكنيست يوافق على ميزانية معدلة للحرب في تصويت أولي

2/8/2024 8:12:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس المحتلة/ PNN- أبدى الكنيست الإسرائيلي موافقة مبدئية على ميزانية الدولة المعدلة لعام 2024، التي تضيف عشرات مليارات الشواقل لتمويل حرب إسرائيل على قطاع غزة.

وتتضمن الميزانية المعدلة، إنفاقا كبيرا على الدفاع، وتعويض أصحاب المنازل والأعمال التجارية الذين تضرروا من الصراع.

وجاء في بيان للكنيست، أن حزمة الإنفاق البالغة 584 مليار شيقل (159 مليار دولار) أو 724 مليار شيقل شاملة تسديد الديون، حظيت بموافقة 57 مشرعا مقابل رفض 50.

وستُحال الميزانية الآن إلى لجنة الموازنة لمناقشتها، حيث قد تجرى عليها تعديلات قبل تصويت متوقع مرة ثانية وثالثة، في وقت لاحق من هذا الشهر.

ويتعين الموافقة على الميزانية في التصويت ثلاث مرات قبل أن تصبح قانونا.

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