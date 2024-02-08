عبر نداء إنساني.. حميدتي يعلن المجاعة في السودان

MENAFN - Palestine News Network ) الخرطوم/ PNN- أرسل قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم الخميس، نداءً إنسانيًّا عاجلًا للمجتمع الدولي بشأن الوضع الإنساني في السودان، معلنًا بدء مجاعة في بعض مناطق السودان.

وقال دقلو في نداء أطلقه من حسابه على منصة (إكس)، إن الحرب التي أشعلها عناصر النظام السابق في السودان أنتجت كوارث إنسانية تفاقمت مع استمرار الحرب لتبلغ ذروتها ببداية المجاعة في بعض المناطق السودانية.

وأضاف قائد الدعم السريع المعروف بـ "حميدتي"، أن المدنيين يعيشون أوضاعًا إنسانية مأساوية تستوجب تدخلًا عاجلًا من جميع منظمات ووكالات الإغاثة الإقليمية والدولية لإنقاذهم من خطر الموت جوعًا.

وأشار إلى التدهور المتسارع وحالة انعدام الأمن الغذائي، سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة قواته في الخرطوم وكردفان ودارفور والجزيرة، التي قال إنها وصلت إلى المستوى الرابع (مستوى الطوارئ) "IPC-Phase 4" بسبب منع الفلول وصول الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق. وقدر أن عدد السكان في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع

يتجاوز الـ 25 مليون نسمة.

وأشار دقلو إلى أن السبب الأساس للمجاعة، هو الإجراءات المتعمدة، التي تفرضها مجموعة بورتسودان في إشارة لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان في إعاقة مرور المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن ما يزيد على 70% من المساعدات الإنسانية محتجزة بميناء بورتسودان في انتظار إجراءات التخليص والعبور إلى مناطق الخرطوم والجزيرة ودارفور وكردفان.

وطالب الشركاء الدوليين الإيفاء بتعهداتهم بموجب القانون الدولي الإنساني وتنفيذ التدخلات الإنسانية العاجلة لإنقاذ أرواح المتضررين في المناطق الأكثر تأثرًا، وذلك بزيادة المساعدات الإنسانية لكل مناطق السودان بصورة عاجلة لمواجهة الكارثة الماثلة، ونقل هذه المساعدات برًّا وجوًّا، خاصة إلى مناطق دارفور وكردفان النائية، والتي تعاني عزلًا متعمدًا.

ودعا للعمل على التوصل إلى اتفاق بأقرب وقت ممكن لبداية برنامج شبيه ببرنامج "شريان الحياة"، الذي تم تنفيذه بموجب اتفاق وُقع في العام 1989 بين منظمة اليونسيف، والحركة الشعبية لتحرير السودان، وحكومة السودان في عهد الديمقراطية الثالثة.

ورجح دقلو رفض قيادة القوات المسلحة تنفيذ برنامج "شريان الحياة"، معلنًا استعداده للدخول باتفاق ثنائي والتعاون مع المنظمات والوكالات الدولية المختصة لتنفيذه لإنقاذ المدنيين في مناطق سيطرة الدعم السريع.

وطالب قائد الدعم السريع ممارسة الشركاء الإنسانيين والمجتمع الدولي أقصى قدر ممكن من الضغط للإيفاء بالتزامات الطرف الآخر بموجب القانون الدولي الإنساني، و "إعلان جدة" لحماية المدنيين، بتقديم التسهيلات اللازمة كافة، وإزالة العراقيل البيروقراطية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتأثرين.

وجدد دقلو الالتزام بتذليل العقبات والسماح بمرور المساعدات الإنسانية للمتضررين دون عوائق وحماية العاملين في الحقل الإنساني.



