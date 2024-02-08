ملك الأردن يزور دولا غربية للضغط من أجل إنهاء حرب غزة

MENAFN - Palestine News Network ) عمّان/ PNN- قال الديوان الملكي إن "العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني غادر، اليوم الخميس، أرض الوطن، في جولة تشمل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا وألمانيا. للضغط من أجل إنهاء الحرب في غزة".

ومن المقرر أن يجري العاهل الأردني، محادثات في الولايات المتحدة مع كبار زعماء الكونغرس والسياسيين ومسؤولي الإدارة.

وأضاف بيان نشره الديوان الملكي: "تهدف الجولة الملكية إلى حشد الدعم الدولي من أجل وقف إطلاق النار بغزة وحماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل دائم وكافٍ، وتأكيد أهمية إيجاد أفق سياسي يقود إلى تسوية شاملة تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وأشار إلى أن العاهل الأردني سيلتقي بواشنطن الرئيس الأمريكي جو بايدن وأركان الإدارة الأمريكية وعددًا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالكونغرس، فيما سيلتقي بالعاصمة أوتاوا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وفي باريس، سيجتمع الملك عبدالله الثاني مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيما سيشارك خلال زيارته إلى ألمانيا بالدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن، ويلتقي خلالها عددًا من كبار المسؤولين الغربيين والأوروبيين، بحسب نص البيان.