رغم التضييقات واعتقال امرأة: إحياء ذكرى الإسراء والمعراج بالأقصى

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/ PNN-أحيا مئات المواطنين، اليوم الخميس، ذكرى الإسراء والمعراج في المسجد الأقصى المبارك رغم المعيقات والقيود الإسرائيلية وحصار المسجد الأقصى منذ خمسة أشهر.

ويحرص المواطنون على إحياء هذه الذكرى في المسجد الأقصى، المكان الذي أسرى إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن المسجد بدأت رحلة المعراج، رغم كل المعيقات والمضايقات.

وتوافد المصلون، رغم الحواجز والقيود التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عبر نصب الحواجز العسكرية، وإجراء تفتيشات دقيقة في بطاقات المواطنين، ومنع العديد منهم من الوصول إلى الأقصى.

واقتصرت احتفالات هذا العام على عقد حلقات الذكر في مصليات الأقصى، ومواعظ دينية، ومدائح نبوية وأجواء روحانية.

وشهدت أسواق القدس، خاصة البلدة القديمة منها المحاصرة منذ خمسة أشهر، نشاطا في حركة المتسوقين، الذين ساروا في الأزقة للوصول إلى أبواب المسجد الأقصى، مرددين الأناشيد الدينية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ظهر اليوم امرأة فلسطينية قرب باب السلسة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك لم تُعرف هويتها.



