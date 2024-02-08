تشيفرين يوجه انتقادات شديدة لدوري السوبر

دعا السلوفيني ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم،

إلى الوحدة في كرة القدم دفاعًا عن نموذج قائم على التضامن، في مواجهة "أولئك الذين يريدون الانقسام من خلال الحديث عن السوق الحرة للاستمرار في زيادة غرورهم ونفوذهم وأموالهم".

وجاءت تصريحات تشيفرين في مداخلته الأولى بالمؤتمر الثامن والأربعين للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) المنعقد اليوم الخميس في باريس، حيث أشار إلى أن المنظمة تحتفل بعيد ميلادها السبعين هذا العام، وهو الوقت الذي ساعد فيه في بناء

ذلك النموذج الأوروبي، بالقيم والتضامن والصعود والهبوط.

وأكد "نحن بحاجة إلى الوحدة الأوروبية لأننا لا نملكها. كرة القدم الأوروبية تمثل أحد رموز أوروبا. الوحدة هي الشيء الوحيد الذي يمكن أن ينقذنا، حتى في كرة القدم".

ووجه تشيفرين انتقادات شديدة لدوري السوبر والمروجين له الذين "يريدون كسب المزيد من المال والسلطة والهيبة ويريدون أن يكونوا في مكانة أعلى"، وتحدث عن نسخة محدثة من دوري أبطال أوروبا بها مزيد من المساواة والمزيد من المال.

ووجه رئيس يويفا كلمة خاصة لكارل هاينز رومينيجه، الذي يترك اليوم منصبه في اللجنة التنفيذية كممثل للاتحاد الأوروبي للأندية، وأكد "أنت تحب كرة القدم وكرة القدم تحبك".

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