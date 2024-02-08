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12 لاعباً في قائمة منتخب الإمارات استعدادًا لمونديال الشاطئية «الإمارات 2024»

2/8/2024 8:00:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

اعتمد اتحاد الإمارات لكرة القدم قائمة منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية المشارك في مونديال الشاطئية "الإمارات 2024"، الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال الفترة من 15 إلى 25 فبراير الحالي.

وضمت قائمة أبيض الشاطئية حسب لائحة البطولة 12 لاعباً، هم: محمد الجسمي، حميد جمال، أحمد بشر، وليد بشر، عباس علي، علي محمدي، راشد عيد، كمال علي، عبدالله عباس، هيثم الكعبي، وليد محمدي، أحمد ملاحي.

وتُقام منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية على الملعب الرملي الجديد في حي دبي للتصميم، بمشاركة 16 منتخباً، وزعتهم القرعة على أربع مجموعات، حيثُ يلعب منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات مصر والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا، وفي المجموعة الثانية منتخبات إسبانيا، وإيران، وتاهيتي، والأرجنتين، وفي المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، وبيلاروسيا، وكولومبيا، واليابان، بينما ضمت المجموعة الرابعة منتخبات البرازيل، وعُمان، والبرتغال، والمكسيك.

ويستهل أبيض الشاطئية مرحلة دور المجموعات بمواجهة شقيقه المصري يوم 15 نوفمبر، وفي الجولة الثانية يلتقي مع المنتخب الأمريكي يوم 17، ويختتم هذا الدور بمباراته أمام منتخب إيطاليا يوم 19 فبراير.

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