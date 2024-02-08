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رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من ملك إسبانيا تسلمها منصور بن زايد

2/8/2024 8:00:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم رسالة خطية، من صاحب الجلالة فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا الصديقة تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها على مختلف المستويات.


تسلم الرسالة، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، لدى استقبال سموه في قصر الوطن في أبوظبي، معالي خوسيه مانويل الباريس وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني الذي نقل تحيات ملك إسبانيا إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات دوام التطور والازدهار، فيما حمله سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تحيات صاحب السمو رئيس الدولة، إلى جلالته وتمنياته لإسبانيا مزيداً من التقدم والنماء.


كما بحث سمو الشيخ منصور بن زايد، ووزير الخارجية الإسباني، خلال اللقاء، علاقات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وإسبانيا وإمكانيات فتح آفاق جديدة للتعاون خاصة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتنموية إضافة إلى التعليمية والثقافية وغيرها من المجالات التي تخدم الأولويات التنموية في البلدين وازدهارهما وبما فيه مصلحة شعبيهما الصديقين.


كما استعرض الجانبان، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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