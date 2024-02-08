ارتفاع أرباح سيمنز الفصلية إلى 2.39 مليار يورو

أعلنت مجموعة الصناعات الهندسية الألمانية العملاقة سيمنز الخميس ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الأول من العام المالي الحالي إلى 2.39 مليار يورو بما يعادل 2.99 يورو للسهم الواحد، مقابل 1.48 مليار يورو بما يعادل 1.85 يورو للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه بلغت أرباح السهم الواحد قبل حساب مخصصات الشراء 3.19 يورو مقابل 2.08 يورو في العام الماضي.

وزادت إيرادات سيمنز خلال الربع الأول بدون حساب المتغيرات الموسمية بنسبة 2% تقريباً إلى 18.4 مليار يورو، في حين تراجعت الطلبيات الجديدة بنسبة طفيفة سنوياً إلى 22.3 مليار يورو.

وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الأول بعد استبعاد التغير في سعر الصرف وتأثيرات محفظة الاستثمارات بنسبة 6% سنوياً.

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