مجموعة «وارنر ميوزيك» الأمريكية تلغي 600 وظيفة

أعلنت مجموعة «وارنر ميوزيك» الأمريكية، المتخصصة في الموسيقى، أنّها ستسرّح 10 % من موظفيها، في إطار خطة لخفض التكاليف بـ 200 مليون دولار، على ما أعلن رئيسها التنفيذي، روبرت كينسل.

وفي مذكرة للموظفين، أكد كينسل أن هذه «الخطة تهدف إلى توفير الأموال لإعادة استثمارها في الموسيقى، وتسريع نموّنا خلال العقد المقبل»، مشيراً إلى أنّ «النسبة الأكبر من هذه الأموال، سيُعاد استثمارها».

وأضاف أن «الخطة تتضمن خفضا لعدد الموظفين بنحو 10 %، أو ما يعادل 600 شخص، يعمل معظمهم في الوسائط الإعلامية التي نملكها، وفي المقر الرئيس، وضمن وظائف دعم مختلفة».

وأكدت المجموعة أنها بدأت «مفاوضات حصرية بشأن عمليات بيع موقعَي ابروكس وهيب هوب دي إكس».

وأوضح كينسل أنه قرر «إقفال بودكاست إنترفال بريزنتس، وناشر الوسائط الاجتماعية آي إم جي إن».

والشركة تملكها مجموعة «أكسيس إنداستريز»، التابعة للملياردير لين بلافاتنيك، الذي اشتراها عام 2011 لقاء 3,3 مليارات دولار.

وتتعامل الشركة مع مئات الفنانين، بينهم إد شيران وكاردي بي وكريستين أند ذي كوينز وإريك كلابتون وغوريلاز وميسي إليوت وفيل كولينز.

وتملك الشركة وتدير بعض العلامات التجارية الشهيرة، بينها «أتلانتيك ريكوردز» و«إليكترا ريكوردز» و«وارنر ريكوردز» و«بارلوفون».

وتملك شركة أيضاً «وارنر تشابل ميوزك»، الأولى عالمياً في مجال نشر الموسيقى. وأعلنت المجموعة عام 2022، أنها اشترت حقوق كل أعمال ديفيد بوي مقابل 250 مليون دولار، بحسب وسائل إعلام.

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