تغيير مسمى برنامج القيمة الوطنية المضافة إلى المحتوى الوطني اعتباراً من 2024



بدأت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تطبيق المسمى والشعار الجديد لبرنامج القيمة الوطنية المضافة، ليصبح "برنامج المحتوى الوطني"، حيث سجل البرنامج على المستوى الوطني، منذ إطلاقه ضمن "مشاريع الخمسين" تحت مظلة الوزارة، مجموعة من الإنجازات النوعية التي أسهمت في تعزيز تطور القطاع الصناعي في دولة الإمارات وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم نمو الاقتصاد الوطني، وتحفيز رواد الأعمال من المواطنين على تأسيس وتطوير مشاريعهم الصناعية، وزيادة إنفاق الحكومة والشركات الوطنية والأجنبية الكبرى على المنتجات والخدمات المحلية، وصولاً إلى تعزيز تنافسية واستدامة القطاع الصناعي الإماراتي.

وتحققت هذه القفزة التنموية الكبرى للبرنامج من خلال توسيع نطاق تطبيقه على مستوى الدولة عن طريق وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتكامل والتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، وهو البرنامج الوطني المعني بتحقيق التوطين الاستراتيجي لسلاسل التوريد، ‏وتنمية صناعات وخدمات محلية جديدة وتنويع الناتج المحلي الإجمالي وكذلك توفير فرص عمل نوعية للإماراتيين في القطاع الخاص.

وتحققت تحت مظلة البرنامج، زيادة نوعية في معدلات إنفاق الشركات الوطنية الكبرى على المشتريات والخدمات المحلية، بلغت 53 مليار درهم بنهاية العام 2022 بزيادة قدرها 25% مقارنة بعام 2021، فيما وصلت أواخر عام 2023 إلى 67 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 26% في قيمة الإنفاق المحلي على المنتجات والخدمات ضمن الجهات المطبقة والمنضمة للبرنامج، وبلغت قيمة استثمارات الموردين المسجلين فيه داخل الدولة أكثر من 200 مليار درهم في 2023 حسب بيانات الوزارة.

وتؤكد إنجازات برنامج المحتوى الوطني نجاح جهود الوزارة بالتكامل مع الشركاء الإستراتيجيين لتحقيق واحد من أبرز مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وهو تعزيز مسيرة النمو والتنمية المستدامة لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال البرنامج .

- التمكين والجاذبية الاستثمارية.

وأكد سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الوزارة تمضي في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة، والرؤية الإستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق قفزة تنموية وطنية من خلال "مشاريع الخمسين"، التي يعد برنامج المحتوى الوطني أحدها؛ إذ تعمل الوزارة من خلاله على تعزيز دور قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الاقتصاد الوطني، وتمكين القطاع الصناعي والمستثمرين في الدولة بما يتماشى مع سياسات وأهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها.

وأضاف سعادته: "يعد برنامج المحتوى الوطني إحدى ركائز الوزارة لدعم هذه الرؤية الوطنية الطموحة وتعزيز استقطاب المواهب والمستثمرين، وبناء المزيد من الشراكات الاقتصادية النوعية، ودعم جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوية وذات الأولوية، وكذلك تمكين الكفاءات الوطنية ورواد الأعمال الإماراتيين تحت مظلة مبادرة "اصنع في الإمارات"، بما يعزز من نمو وتنافسية القطاع الصناعي الإماراتي محلياً ودولياً، خصوصاً في الصناعات ذات الحيوية وذات الأولوية وصناعات المستقبل، وتوفير بيئة داعمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ستستفيد من توطين المشتريات لتعزيز دورها وأعمالها".

وأوضح سعادته أن "البرنامج شهد تطورات جوهرية منذ توسيع نطاق تطبيقه على المستوى الاتحادي، حيث تضاعفت قيمة الإنفاق المحلي في الاقتصاد الوطني من 26 مليار درهم في عام 2019 إلى 67 مليار درهم 2023، كما تم توسيع فرص الشراء لتشمل 1400 منتج، وإضافة فرص شراء بقيمة 10 مليارات درهم لتصل القيمة الإجمالية لاتفاقات الشراء المعلن عنها إلى 120 مليار درهم خلال العشر سنوات المقبلة، إضافة إلى إنجاز 31 مليار درهم من إجمالي عروض الشراء، فيما بلغت قيمة الإنفاق المحلي التراكمي منذ بدء العمل بالبرنامج إلى 237 مليار درهم، بما يؤكد النجاحات الاستثنائية لهذا البرنامج وأثره على نمو القطاع الصناعي والخدمي داخل الدولة.

وأشار سعادته إلى تحقيق البرنامج زيادة مهمة في عدد الإماراتيين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادته في القطاع الخاص؛ إذ بلغ عدد الإماراتيين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة "المحتوى الوطني" 15 ألفا و768 مواطنا ومواطنة وهي زيادة تقدر بـ 80% مقارنة بعام 2022، وهو ما يتماشى مع سياسات الوزارة الداعمة لتأهيل الكوادر الإماراتية وإكسابها مهارات متخصصة بما يرفع جاهزيتها للاندماج في سوق العمل، ويعكس كذلك التنسيق والتعاون بين الوزارة وشركات البرنامج، بما يعزز عمليات التوطين النوعي في الدولة.

- زيادة معدلات الثقة.

ونوه سعادة وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى أن برنامج المحتوى الوطني أسهم بشكل حيوي في زيادة معدلات الثقة في القطاع الصناعي الوطني، ما جعل دولة الإمارات وجهة مفضلة للاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية كما عزز الجاذبية الاستثمارية في القطاع، وأسهم كذلك في توليد فرص عمل جيدة للإماراتيين في القطاع الخاص ورفع كفاءة وتنافسية الصناعات الإماراتية في الأسواق الإقليمية والدولية، وتطوير قطاعات صناعية مدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة عززت من مستهدفات النمو الصناعي والإنتاجية والاستدامة في الدولة.

وأكد سعادته أن إعادة توجيه الإنفاق من خلال البرنامج إلى الاقتصاد الوطني، وتشجيع الجهات الحكومية وكبريات الشركات الوطنية على تأمين مشترياتها من المنتجات والخدمات محلياً، يعزز أداء الشركات في الحصول على أفضلية تنافسية في عمليات الشراء، ما يساعدها على تحقيق النمو والازدهار في أعمالها، وتوفير المزيد من الوظائف للإماراتيين.

- اتفاقيات وشراكات.

ونوه السويدي إلى ما تحقق تحت مظلة البرنامج من اتفاقيات تصنيع محلي لعبت دورا محورياً في جذب صناعات جديدة إلى ساحة دولة الإمارات كنموذج وطني للشراكة بين المصنعين والموردين للاستفادة من عقود الشراء تحت مظلة شركاء برنامج المحتوى الوطني، والتي نجحت في تأسيس شراكات صناعية إستراتيجية في عدد من الصناعات الحيوية وذات الأولوية في الدولة.

وتابع سعادته: "خلال عام 2023 عقدت الشركات الكبرى العديد من الاتفاقيات الإستراتيجية للتصنيع المحلي مثل اتفاقيات التصنيع بين شركة أدنوك وشركات مثل "هاليبورتون" و"يوكوغاوا" لتصنيع الأنابيب ورؤوس الآبار وأدوات ومواد الحفر المتطورة ومضخات كهربائية مع عدد من الشركات بقيمة تتجاوز 30 مليار درهم، وكذلك اتفاقيات شراء بقيمة 600 مليون درهم بين شركة "بيورهيلث" وشركات مثل "فارماكس" لتصنيع الدواء (Favipiravir)".

وأضاف: "تعكس مثل هذه الاتفاقيات دور وتأثير مبادرة "اصنع في الإمارات"، في تعزيز التكامل على المستوى الوطني، فقد تم الاتفاق على تأسيس مصنع جديد لشركة أبوظبي للمستلزمات الطبية بالتعاون بين "بيورهيلث" وأبوظبي للمستلزمات الطبية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، وتدشين خط لإنتاج المعدات والمستلزمات الطبية الحاصلة على براءة اختراع عالمية بتكلفة 110 ملايين درهم، وإنشاء أول مصنع في الشرق الأوسط لإنتاج "الجلارجين" (أهم بديل حيوي للأنسولين) بشراكة بين"بيور هيلث" وشركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار"، في إمارة رأس الخيمة بتكلفة 150 مليون درهم".

ونوه السويدي بالاتفاقيات المتكاملة الأخرى التي توفر للقطاع الصناعي الحوافز والممكنات للنجاح، مثل توفير المواد الخام الأولية للمصانع المحلية من خلال شركة بروج للبتروكيماويات، وكذلك تخصيص أراض صناعية بأسعار تنافسية من خلال "موانئ أبوظبي"، وتوفير حلول تمويلية تنافسية للقطاع الصناعي من خلال مصرف الإمارات للتنمية الشريك الإستراتيجي للوزارة، ودخول بنك أبوظبي الأول وبنك المشرق كذلك على خطط توفير التمويل خلال 2023، وغيرها من الممكنات الداعمة للتنافسية وتعزيز الصادرات.

وأردف: "تم كذلك توقيع اتفاقيات شراء بقيمة 400 مليون درهم بين "طيران الاتحاد" وشركات صناعية وطنية مثل "سيراميك رأس الخيمة" وشركة "بز للصناعات الخزفية والصناعات النسيجية"، إضافة إلى اتفاقيات شراء بقيمة 70 مليون درهم بين "حديد الإمارات" و"مصنع الإمارات للجير لصناعة الإسمنت والجير"، وكذلك اتفاقيات شراء بقيمة 70 مليون درهم بين "شركة الدار" وشركات صناعية وطنية لصناعة المحولات الكهربائية وغيرها.

- حوافز وممكنات.

وعلى مدى السنوات الماضية، شهد برنامج المحتوى الوطني تطبيق العديد من الحوافز والممكنات للقطاع الصناعي، والتي انعكست إيجاباً على المستهدفات الإستراتيجية للدولة وتعزيز تنافسيتها الصناعية، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وتحفيز النمو الصناعي المستدام من خلال تحقيق حالة من التكامل في سلاسل التوريد المحلية، وذلك بالتوازي مع مبادرة "اصنع في الإمارات" التي أطلقتها الوزارة وتحتوي على الكثير من الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي الإماراتي.

- 120 مليار درهم.

كما يتزامن ذلك مع ما أطلقته الوزارة والشركاء الاستراتيجيون من فرص للتصنيع المحلي بأسعار تنافسية ضمن متطلبات الشركات الوطنية وفق أعلى المواصفات القياسية للجودة الإنتاجية ومتطلبات الاستدامة، وتشمل 11 قطاعاً حيوياً.

وقد حقق عدد الجهات المنضمة إلى البرنامج زيادة نوعية من 5 جهات في العام 2020 إلى 28 جهة وشركة وطنية كبرى حتى نهاية 2023؛ إذ تم توسيع نطاق تطبيق البرنامج على مستوى الدولة ليشمل 5 إمارات في 2023، مقارنة بثلاث إمارات في 2022، تضم كلا من أبوظبي ورأس الخيمة وعجمان والفجيرة وأم القيوين بالإضافة إلى انضمام 8 جهات حكومية محلية واتحادية جديدة تتضمن وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، والحكومة المحلية لإمارة عجمان، والحكومة المحلية لإمارة أم القيوين، ودائرة الصحة في إمارة أبوظبي، وشركة رافد للمستلزمات الطبية، وارتفاع عدد الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج من 4500 عام 2022 إلى 6100 في العام 2023 وبنسبة زيادة بلغت 36%، وإصدار أكثر من 7000 شهادة خلال العام 2023.

- تنويع اقتصادي.

وعلى صعيد دعم مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية في الدولة، نجح برنامج المحتوى الوطني مع بداية تطبيقه في طرح العديد من الفرص المهمة في قطاعات صناعية وخدمية مروراً بالتجزئة والضيافة والعقارات، ما أسهم في تعزيز مستهدفات نمو الصناعة الوطنية وتنافسيتها، وتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة والمناسبة للمستثمرين، وتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستدامة، كما أطلقت الوزارة منصة رقمية جديدة للبرنامج تمكّن الشركات من الحصول على شهادة المحتوى الوطني بصورة رقمية بما يوفر نحو 40% من الوقت والتكاليف على الشركات ويدعم مرونة الأعمال.

- توسع التطبيق.

ولم تتوقف الوزارة عن التوسع المستمر في تطبيق البرنامج على قطاعات جديدة مثل الطاقة النظيفة، والصحة، والصناعات الدفاعية، وقطاع الطيران، والاتصالات، والقطاع العقاري، وقطاع التعليم، والبنية التحتية، والأمن السيبراني، والحديد والألومنيوم وغيرها، وهو ما ساعد في تسريع وتيرة تطبيقه على مستوى الدولة.

وأضيفت القطاعات الجديدة إلى مسيرة نمو البرنامج بعد تحقيق قفزة في القطاعات التي تم بدء التطبيق فيها والتي تضمنت الصناعات الثقيلة، وتكنولوجيا الفضاء، والهيدروجين، والتكنولوجيا الطبية، والتصنيع المتقدم، والأغذية والمشروبات، والتكنولوجيا الزراعية، والأدوية، والمعدات الإلكترونية، وتصنيع الآلات والمعدات، والبتروكيماويات، والمطاط، والبلاستيك، وهو ما سجلته مسيرة العامين الماضي والجاري من توسعات حيوية وواسعة في نطاق تطبيق برنامج المحتوى الوطني برنامج "مصنعين". وتحت مظلة برنامج المحتوى الوطني، أطلقت الوزارة مبادرة "مصنعين" بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس"، لتمكين المواهب الإماراتية وتعزيز التوطين في القطاع عبر تنفيذ القوانين والبرامج الخاصة، لتأهيل الكوادر وتمكينها من شغل وظائف في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال المواءمة مع المتطلبات المهنية للمصانع، ضمن برنامج تدريبي لرفع مهارات الكوادر الوطنية من مختلف التخصصات في جميع إمارات الدولة، وتعزيز وصولهم إلى الوظائف الفنية والمتخصصة في القطاع الصناعي.

وتحت مظلة البرنامج نظمت الوزارة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس"، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومجموعة شركات أدنوك، في نوفمبر 2023، معرض "مُصنّعِين" الذي أسهم في توفير أكثر من 500 وظيفة وفرصة تدريب في أكثر من 73 مصنعاً على مستوى الدولة.

وشهد المعرض إقبالاً واسعاً من أكثر من 3000 إماراتي باحث عن عمل، وتم من خلاله عقد 4000 مقابلة توظيف فورية، وتوقيع أكثر من 416 عقد عمل، وتوفير برامج تعليمية وتدريبية عالية الجودة في مختلف المجالات المهنية، وإطلاق 4 برامج تدريبية لتأهيل الكفاءات الإماراتية في صناعات النفط والغاز المتخصصة والأمن والسلامة والحديد والورق والأغذية والمشروبات.

- علاوة التكنولوجيا.

وفي إطار جهودها لتحديث البرنامج بشكل مستمر بما يعزز فرص وأداء الشركات، أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إجراء تحديث على نقاط تقييم برنامج المحتوى الوطني بإضافة علاوة تصل إلى 5% يتم تحديدها بصورة منفصلة عند استخدام الشركات الصناعية معايير مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي وهو أيضاً إحدى مبادرات الوزارة، بهدف تشجيع الشركات الصناعية في دولة الإمارات على اعتماد التقنيات والحلول المتقدمة في التصنيع والاستدامة، والذي يُمكّن الشركات الصناعية من اتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات لتخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية، كما يمثل عنصرا إضافيا للشركات لجمع المزيد من النقاط بما يؤهلها لاكتساب ميزة تنافسية في عملية الشراء للشركات الكبرى والهيئات الحكومية.

- أسعار خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما أعلنت الوزارة خلال شهر يونيو من عام 2023، وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد، عن تقديم تسعير جديد لشهادة "المحتوى الوطني" للشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة كحافز جديد للشركات المسجلة في "البرنامج الوطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة" التابع لوزارة الاقتصاد.

وتبلغ قيمة التسعير الجديد 500 درهماً مقابل الحصول على الشهادة، حيث تستهدف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلاله تحفيز الشركات المسجلة في "البرنامج الوطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، دعم أداء الشركات وتمكينها من المنافسة على المشتريات والمناقصات تحت مظلة برنامج المحتوى الوطني، وبأسعار تنافسية تعزز نموها وتطورها وتوسع أعمالها في الأسواق الوطنية.

- رفع كفاءة المواطنين.

ومن أجل تعزيز كفاءة وجاهزية الإماراتيين للحصول على فرص وظيفية نوعية في القطاع الخاص، دشنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس"، برنامجاً تدريبياً للمواطنين في شركات منح شهادة برنامج "المحتوى الوطني" بهدف تأهيلهم وتعزيز قدراتهم التقنية والرقمية والتخصصية في مجال تدقيق البيانات الخاصة بشهادة البرنامج، وذلك تحت مظلة برنامج "خبرة" إحدى مبادرات برنامج "نافس".

وأتاح البرنامج للإماراتيين فرص التدريب لمدة ثلاثة أشهر لدى الشركات المانحة لشهادة برنامج "المحتوى الوطني" من الحاصلين على شهادة البكالويوس، والتدريب على إجراءات منح الشهادة، أو في مجالات التدقيق المالي الخاص بالشركات بشكل عام "‏Green ICV".

وخلال الدورة الثانية من "منتدى اصنع في الإمارات"، أعلنت الوزارة عن اعتماد "‏Green ICV" كمعيار جديد ضمن "برنامج المحتوى الوطني" بما يعزز ممارسات الاستدامة في المشتريات الحكومية ويحفز الشركات على خفض الانبعاثات.

ووفر معيار "‏Green ICV" للشركات إمكانية الحصول على نقاط إضافية في معادلة "برنامج المحتوى الوطني" عند التزامها بتطبيق معايير وسياسات الاستدامة والمعايير الخضراء، حيث تصل المكافأة الإضافية إلى ما نسبته 3% ويتم تحديدها من خلال قياس ممارسات الشركات والمصانع تجاه الاستدامة، وإدارة المياه، وإدارة الانبعاثات، وفعالية تدوير المواد والحد من الانبعاثات.

- تكامل المبادرات.

ويمضي برنامج المحتوى الوطني في طريقه نحو تحقيق أهدافه خلال عام 2024، بالتكامل مع بقية مبادرات وبرامج وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأبرزها مبادرة " اصنع في الإمارات" وبرنامج "التحول التكنولوجي"، في صورة شاملة من صور دعم نمو وتنافسية القطاع الصناع الوطني في دولة الإمارات، وبشراكة وتكامل بين الوزارة وشركائها الإستراتيجيين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والمستثمرين، من أجل المزيد من التمكين للقطاع الصناعي، والارتقاء بأدائه وضمان استدامته من خلال زيادة القيمة المضافة للصناعات والخدمات الوطنية.

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