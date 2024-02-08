مونديال الشاطئية الإمارات 2024”.. البرازيل وإسبانيا في مقدمة الواصلين



يتوالى وصول المنتخبات المشاركة في النسخة الـ12 من بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية "الإمارات 2024" التي تستضيفها دبي خلال الفترة من 15 إلى 25 فبراير الحالي.

ويشارك في المونديال 16 منتخباً تتنافس في 4 مجموعات، على ملعب أقيم خصيصاً للبطولة في حي دبي للتصميم.

واكتمل وصول معظم المنتخبات المشاركة قبل أسبوع من انطلاق المنافسات، واستقروا في مقار إقامتهم بفنادق البطولة المعتمدة في دبي، القريبة من ملعب البطولة في منطقة حي دبي للتصميم، وانتظموا في التدريبات على الملاعب المنتشرة في دبي، في حين تبقى عدد محدود من المنتخبات التي ستصل في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وكان على رأس المنتخبات التي وصلت بالفعل، منتخب البرازيل حامل الرقم القياسي في الفوز بلقب البطولة“5 ألقاب” ومنتخب إسبانيا، الذي فضل الوصول مبكراً قبل انطلاق المونديال بعشرة أيام، كما وصلت أخيرا بالفعل منتخبات إيطاليا، ومصر، والمكسيك، والسنغال وبيلاروسيا.

أما أبرز المنتخبات التي أخرت وصولها فهي البرتغال“حامل اللقب مرتين” والأرجنتين وعمان، والولايات المتحدة.

يذكر أن البطولة ستشهد إقامة 4 مباريات يومياً على التوالي، ضمن منافسات الدور الأول في المجموعات، اعتباراً من الثالثة والنصف عصراً حتى التاسعة مساء موعد انطلاق آخر مباراة.

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