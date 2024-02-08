رئيس الدولة يمنح 10 من سفراء الإمارات وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة“حفظه الله”.. عشرة من سفراء الدولة في الخارج وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى ، وذلك تقديرا لدورهم البارز في بناء علاقات تعاون وشراكات اقتصادية وتجارية قوية ومتطورة بين دولة الإمارات والعديد من الدول الشقيقة والصديقة.

كما جاء هذا التكريم بتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" تقديرا لمبادرات وجهود أصحاب السعادة السفيرات والسفراء في بناء علاقات اقتصادية وتجارية متطورة مع الدول التي يعملون بها، وجذب الاستثمارات إلى الدولة، وزيادة نسبة صادرتها إلى الخارج.

وقلد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية أصحاب السعادة السفيرات والسفراء الأوسمة، على هامش أعمال ملتقى السفراء وممثلي البعثات التمثيلية للدولة في الخارج" الذي تنظمه وزارة الخارجية.

وضمت قائمة الحاصلين على الوسام سعادة الدكتورة نريمان محمد الملا سفيرة الدولة لدى أرمينيا، وسعادة رحمه عبدالرحمن الشامسي سفير الدولة لدى المالديف، وسعادة محمد محمود آل خاجة سفير الدولة لدى دولة إسرائيل، وسعادة الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان سفير الدولة لدى دولة قطر ، وسعادة حمد علي الكعبي سفير الدولة لدى النمسا، وسعادة سلطان محمد العلي سفير الدولة لدى رومانيا، وسعادة محمد سيف الشحي سفير الدولة لدى قبرص، وسعادة هند مانع العتيبة سفيرة الدولة لدى الجمهورية الفرنسية، وسعادة جمال عبدالله السويدي سفيرة الدولة لدى سنغافورة، وسعادة سعيد ثاني الظاهري سفير الدولة لدى الجمهورية التركية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على تقديم الدعم الكامل لكافة سفارات الدولة وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج، بما يمكنها من أداء المهام المنوطة بها على الوجه الأكمل، والإسهام في بناء علاقات متطورة وبناءّة مع دول العالم الشقيقة والصديقة، بما يدعم مساعي الدولة لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام، معربا سموه عن تقديره وامتنانه العميق لصاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" على دعمه اللا محدود للدبلوماسية الإماراتية.

وأشار سموه إلى أن الاقتصاد جوهر التنمية الشاملة والمستدامة، مشيدا بجهود السفراء المكرمين اليوم وكافة فرق العمل في السفارات والتي قدمت إسهامات بارزة دعمت خطط وتوجهات الدولة لبناء علاقات اقتصادية متنامية ومثمرة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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