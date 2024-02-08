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الإمارات.. إبحار مستشفى عائم متكامل لتقديم الدعم الطبي اللازم إلى الأشقاء الفلسطينيين

2/8/2024 7:21:06 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة
من خلال عملية الفارس الشهم 3 عن إبحار
مستشفى عائم متكامل
ليتمركز خلال الايام القادمه قبالة سواحل مدينة العريش المصرية لتقديم الدعم الطبي اللازم إلى الأشقاء الفلسطينيين .

وتأتي هذه المبادرة في إطار
توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لسكان قطاع غزة وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3" .

ويضم المستشفى العائم الذي يقام بالتعاون بين وزارة الدفاع ودائرة الصحة ابوظبي ومجموعة موانئ ابوظبي، طاقم طبي واداري مكون من 100 شخص من مختلف التخصصات تشمل التخدير والجراحة العامة والعظام والطوارئ اضافة إلى ممرضين ومهن مساعدة .


وتبلغ سعة أسرة المستشفى 100 سرير وغرف عمليات وعناية مركزة وأشعة ومختبر وصيدلية ومستودعات طبية اضافة إلى طائرة إخلاء وزورق إخلاء طبي وسيارات اسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية.

ويعد هذا المستشفى العائم خطوة
إضافية تستكمل دور المستشفى الميداني الاماراتي الذى تم تدشينه في 3 من ديسمبر 2023 والذى تبلغ سعته 200 سرير ويضم كادر طبي مكون من
64 متطوعا من 17 جنسية منهم 48
من الرجال و 16 من النساء ،كما أجرى المستشفى الميداني الاماراتي اكثر من 555 عملية جراحية كبرى
ودقيقة، و تعامل خلال الأشهر الماضية مع اكثر من
4038 حالة استدعت تدخلا طبيا من قبل فريق المستشفى للتعامل معها وتوفير العلاج والرعاية اللازمة بدءا من الإسعافات الأولية مرورا بإجراء الجراحات الضرورية لانقاذ الحياة و توفير
العلاجات اللازمه
والأدوية وانتهاءا بالرعاية والعناية الحثيثة لتلك الحالات فضلا عن الاستشارات والخدمات الطبية العلاجية الأخرى.

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