دعونا نفعلها معًا بطريقة موحدة.. رئيس «فيفا» يجدد طلبه بالعمل على وقف العنصرية

طالب جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، مجددًا بالعمل من أجل مكافحة العنصرية في ملاعب كرة القدم، وأي مكان بالعالم.

وقال جياني إنفانتينو في كلمته أمام كونغرس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم المنعقد في باريس، اليوم الخميس: "ما أقترحه عليك هو أن نعمل معًا، في الأشهر الثلاثة المقبلة، قبل انعقاد كونغرس فيفا".

ومن المقرر أن يعقد كونغرس فيفا بالعاصمة التايلاندية بانكوك 17 مايو المقبل.

وأضاف رئيس فيفا: "دعونا نعمل معًا قبل انعقاد كونغرس المقبل في بانكوك، نجتمع جميعًا بقرار قوي، متحدين جميعًا معًا".

وأتم: "جميع الاتحادات الأعضاء للفيفا البالغ عددها 211 دولة تعمل من أجل مكافحة العنصرية، دعونا نوقف العنصرية، دعونا نوقفها الآن، دعونا نفعل ذلك معًا بطريقة موحدة".

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