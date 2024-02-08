11.6 مليار درهم أرباح «إعمار العقارية» في 2023 بزيادة 70%

حقّقت إعمار العقاريّة«خلال العام 2023، نموّاً مستمراً في الأرباح مع زيادة متواصلة في مبيعات العقارات وتحسّن أداء مراكزها التجارية وفنادقها.

وسجّلت إعمار العقاريّة في عام 2023 إيرادات بلغت 26.7 مليار درهم (7.3 مليار دولار ) وصافي أرباح بلغ 11.6 مليار درهم (3.2 مليار دولار )، محقّقة نموّاً بنسبة 7% و70% على التوالي مقارنة بالعام السابق. ويعود أداء الشركة إلى النمو الذي يشهده القطاع السياحي، وارتفاع مبيعات تجارة التجزئة، فضلاً عن الارتفاع الملحوظ في الطلب على المشاريع العقارية. كما حقٌّقت إعمار خلال العام 2023 نموّاً ملحوظاً في الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات مقارنة بالعام 2022 بزيادة قدرها 63% لتصل إلى 16 مليار درهم إماراتي (4.4 مليار دولار أمريكي).

وبزيادة في النموّ قدرها 15% مقارنة بالعام الماضي، حقّقت الشركة مبيعات عقاريّة في عام 2023 بلغت قيمتها 40.3 مليار درهم (11 مليار دولار ). ومدعومة بمبيعات عقارية قوية خلال العام 2023، بلغ حجم المبيعات المتراكمة للمجموعة من المشاريع العقاريّة قيد الإنجاز ما قيمته 71.8 مليار درهم (19.5 مليار دولار ) في 31 ديسمبر 2023، بما يدلّ على إيرادات مستقبلية قوية سيتمّ تسجيلها خلال السنوات القادمة.





تحوّلات إيجابية

وقال محمّد العبّار، مؤسّس شركة إعمار: «بعد انقضاء عام 2023 الذي اتّسم بالازدهار، لا يسعنا إلا أن نعبّر عن بالغ سرورنا بالإنجازات التي حققناها. فالمبادرات الاستراتيجية التي اعتمدناها خلال العامين المنصرمين، مدعومةً بتحسّن ملموس في ثقة المستهلك وتحوّلات إيجابية على صعيد الأعمال التجارية بشكل عام، وبالأخصّ في قطاعي العقارات والتجزئة، كان لها تأثير ملحوظ على أعمال شركتنا في العام الفائت. وفي ضوء هذه النتائج المشجّعة، فإننا نتطلعّ قُدُماً إلى تحقيق أداء قوي وثابت في مجالات مراكز التسوّق والفنادق ومبيعات العقارات لعام 2024. ونحن لا نزال على عهدنا بمواصلة تقديم مشاريع رائدة وعروض فريدة في جميع قطاعات أعمالنا، مؤكّدين التزامنا بالابتكار والتميّز».

وتستمرّ إعمار في جذب المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، وذلك بفضل سمعتها العريقة في التركيز على مصلحة العميل، فضلاً عن التميّز في التصميم والإنشاء، والابتكار في جميع قطاعات السوق.





إعمار للتطوير

واصلت «إعمار للتطوير» زخم مبيعاتها العقارية القويّ في العام 2023. ومع إطلاق 27 مشروعاً جديداً بنجاح في جميع مشاريعها المتكاملة الرئيسية في الإمارات العربية المتحدة، سجّلت الشركة في عام 2023 مبيعات عقاريّة بقيمة 37.4 مليار درهم (10.2 مليار دولار)، بزيادة تفوق 21% مقارنة بالعام 2022.

وخلال عام 2023، أعلنت شركة إعمار للتطوير عن إيرادات بلغت 11.9 مليار درهم (3.2 مليار دولار) وحققت أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك بقيمة 8 مليار درهم (2.2 مليار دولار)، بنموّ قدره 89% مقارنة بعام 2022. كما سجّلت إعمار العقارية إجمالي إيرادات بقيمة 14.4 مليار درهم (3.9 مليار دولار) من أعمالها في مجال التطوير العقاري في الإمارات (بما فيها دبي كريك هاربور المملوكة لشركة إعمار العقارية).

وارتفع حجم المبيعات المتراكمة من المشاريع في الإمارات العربية المتحدة إلى 62.1 مليار درهم (16.9 مليار دولار) حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023، ما يُمثل نمواً سنوياً يصل إلى حوالي 50%.





مراكز التسوّق، والبيع بالتجزئة والتأجير التجاري

خلال عام 2023، سجّلت عمليات إعمار في مجالات مراكز التسوّق والبيع بالتجزئة والتأجير التجاري إيرادات بلغت 5.8 مليار درهم (1.6 مليار دولار ). وخلال الفترة نفسها، حققت المحفظة أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك بقيمة 5 مليار درهم إماراتي (1.4 مليار دولار أمريكي)، أي بزيادة بنسبة 54% مقارنة بالعام 2022، وذلك بعد استبعاد مبلغ 700 مليون درهم (191 مليون دولار ) الذي حققته الشركة من بيع»نمشي«في الربع الأول من عام 2023. ويعود هذا الأداء إلى مبيعات المستأجرين القوية التي نمت بنسبة حوالي 21% مقارنة بالعام 2022. كما حقّقت أصول المراكز التجارية لدينا متوسّط معدّل إشغال بلغ 97% كما في 31 ديسمبر 2023.

وفي عام 2023، كشف دبي مول رسمياً عن أحدث إضافاته: تشايناتاون دبي مول، وذلك من خلال حدث ثقافي صينيّ استمرّ لمدّة أسبوع. ومن شأن هذه الإضافة الجديدة، التي تجمع بين التسوّق والجوانب الثقافية والأجواء الشرقية الأصيلة، أن تعزّز من جاذبية دبي مول، بالإضافة إلى ترسيخ الروابط الاقتصادية الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين.





إعمار الدوليّة

سجّلت العمليات العقارية لشركة إعمار الدولية خلال عام 2023 مبيعات عقارية بلغت 2.9 مليار درهم (0.8 مليار دولار ) وعائدات بلغ مجموعها 3.1 مليار درهم (0.9 مليار دولار ). وأتت هذه النتائج مدفوعة بشكل أساسي بعمليات الشركة في مصر والهند. كما شهدت عمليات إعمار في الهند زيادة كبيرة في مبيعات العقارات، والتي نمت بمقدار حوالي 4 أضعاف مقارنة بالعام الماضي، مدفوعة بإطلاق مشاريع جديدة. وبلغت إيرادات العمليات العقارية الدولية لشركة إعمار أكثر من 12% من إجمالي إيرادات الشركة في عام 2023.





الضيافة والتسلية والترفيه

في عام 2023، سجّلت أعمال الضيافة والتسلية والترفيه لشركة إعمار إيرادات بقيمة 3.4 مليار درهم (0.9 مليار دولار )، بنموّ نسبته 20% مقارنةً بالعام 2022. ويأتي هذا الأداء نتيجة للانتعاش المستمرّ في قطاع السياحة والزيادة في نسبة الإنفاق المحلّي. وحقّقت الفنادق التابعة لإعمار في الإمارات العربية المتحدة متوسّط إشغال بنسبة 72% ومستويات مستدامة لمتوسّط السعر اليومي. كما توسّعت إعمار محلياً ودولياً حيث أضافت حوالي 1,600 غرفة جديدة مع افتتاح فندق فيدا كريك بيتش في دبي، وفندق العنوان جبل عمر في مكّة.





الأعمال ذات العوائد المتكرّرة

حقّقت محفظة الشركة المتنوّعة والمستدامة من الإيرادات المتكرّرة، والتي تشمل المراكز التجارية، والضيافة، والترفيه، والتسلية، والتأجير التجاري، نتائج إيجابية في العام 2023، حيث سجّلت إيرادات مجتمعة بلغت 9.2 مليار درهم (2.5 مليار دولار )، محققة نمواً ملحوظاً يفوق نسبة 26% مقارنةً بالعام السابق (بعد استثناء «نمشي»، التي تم بيعها في فبراير من عام 2023). وشكّلت إيرادات هذه المحفظة القوية أكثر من 34% من إجمالي إيرادات إعمار في عام 2023.

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