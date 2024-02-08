عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية إسبانيا ويبحثان التطورات في المنطقة



بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، ومعالي خوسيه مانويل ألباريس وزير خارجية مملكة إسبانيا، التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها المختلفة لاسيما على الصعيد الإنساني.

جاء ذلك خلال اللقاء، الذي عقده سموه اليوم في أبوظبي، مع معالي وزير الخارجية الإسباني، وجرى خلاله بحث جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار في غزة وتكثف عمليات تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أهمية تعزيز التحرك الدولي خلال المرحلة الراهنة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، وضرورة وجود آلية مستدامة لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية للمدنيين في غزة على نحو آمن ومكثف.

كما أكد سموه، دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار بما يسهم في إنهاء التطرف والتوتر والعنف في المنطقة وحماية أرواح كافة المدنيين.

وفي سياق متصل، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومعالي خوسيه مانويل ألباريس، علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بزيارة معالي خوسيه مانويل ألباريس، مؤكدا حرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع مملكة إسبانيا الصديقة وذلك بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما.

حضر اللقاء، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وسعادة عمر عبيد محمد الحصان الشامسي سفير الدولة لدى المملكة الإسبانية.

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