رئيس الدولة والمستشار الألماني يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية ومستجدات الأزمة في قطاع غزة

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، اتصالاً هاتفياً، من أولاف شولتس مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، بحثا خلاله العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

كما تطرق الاتصال، إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها مستجدات الأزمة في قطاع غزة وضرورة توفير الحماية للمدنيين في القطاع وضمان وصول المساعدات الإنسانية الكافية إليهم ضمن آليات آمنة ودائمة.

وأكد الجانبان، أهمية تكثيف الجهود لمنع اتساع دائرة الصراع في المنطقة، إضافة إلى إيجاد أفق للسلام القائم على أساس «حل الدولتين» كونه السبيل لتحقيق الاستقرار الإقليمي الذي يصب في مصلحة الجميع.

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