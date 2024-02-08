الاعتراف بالدولة الفلسطينية يتصدر الاجتماعات السياسية التي عقدتها وكيل وزارة الخارجية في سلوفينيا

(MENAFN
- Palestine News Network )
لوبليانا / PNN / في زيارتها الرسمية إلى جمهورية سلوفينيا، عقدت الدكتورة امل جادو شكعة وكيل وزارة الخارجية والمغتربين لقاءات مع عدد من المسؤولين السلوفينيين شملت رئيسة البرلمان زوباتشيش ومستشار رئيس الوزارء السيد فولك ووكيلة وزارة الخارجية السيدة شتيجلك وأركان الوزارة إضافة إلى رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان السلوفيني
السيد باكوفيتش وأعضاء برلمانيين من مختلف الاحزاب.
و ثمنت د. جادو شكعة الدور الهام والإيجابي الذي تقوم به سلوفينيا بالوقوف إلى جانب العدالة والسلام بدعم الحقوق الفلسطينية في كافة المحافل الدولية وكذلك بدعمها لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني في غزة.
في لقاءاتها شددت د. امل جادو شكعة على ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين في الحال لإنقاذ حل الدولتين وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وممارسة حقه على ارضه أسوة بباقي شعوب العالم. كما طالبت المسؤولين بتكثيف الجهود مع كافة الدول لوقف إطلاق النار وانقاذ المدنيين من الأهوال التي يتعرضون لها بصورة يومية بهدف تهجيرهم من ارضهم. واكدت على ان الشعب
الفلسطيني متمسك بارضه ولن يهاجر منها ولذلك يجب تقديم الدعم العاجل له وإغاثته. وفي سياق متصل شددت على اهمية مواصلة الدعم الدولي للأونروا لإنقاذ المواطنين من خطر الموت بسبب نقص الماء والطعام والدواء، واضافت انه من الظلم معاقبة مليونين مواطن بسبب اتهامات لم تثبت صحتها.
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واضافت ان الوضع في الضفة الغربية لايقل خطورة عن الوضع في غزة وذلك نتيجة الهجمة الاستيطانية والاستعمارية في الضفة الغربية والقدس المحتلة وما يعانيه المواطن الفلسطيني من عذابات بصورة يومية تتنافى مع كل معايير حقوق الانسان الأساسية.
وطالبتهم بضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف حرب الإبادة وكل الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين . واضافت ان الحل لكل هذا التصعيد هو إنهاء الاحتلال ومنح الفلسطينيين حق تقرير المصير والحرية لان ذلك سيحقق العدالة والاستقرار
في المنطقة باكملها.
من جانبهم اجمع المسؤولين السلوفينيين على قرار سلوفينيا بالاعتراف بدولة فلسطين في الوقت المناسب وان حل الدولتين هو الخيار الأمثل للعيش بسلام للشعبين واكدوا على ضرورة وقف إطلاق النار الفوري لإنقاذ ارواح المدنيين مع تقديم المساعدات الانسانية لهم. وشددوا على دعمهم للأونروا واستمرارية هذا الدعم مع الاستعداد لتقديم اي مساعدة ممكنة.
هذا وقد حضر الاجتماعات سفير دولة فلسطين لدى النمسا وسلوفينيا صلاح عبد الشافي ومستشار اول في وزارة الخارجية الفلسطينية ميرفت حسن
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