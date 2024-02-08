الاعتراف بالدولة الفلسطينية يتصدر الاجتماعات السياسية التي عقدتها وكيل وزارة الخارجية في سلوفينيا

MENAFN - Palestine News Network ) لوبليانا / PNN / في زيارتها الرسمية إلى جمهورية سلوفينيا، عقدت الدكتورة امل جادو شكعة وكيل وزارة الخارجية والمغتربين لقاءات مع عدد من المسؤولين السلوفينيين شملت رئيسة البرلمان زوباتشيش ومستشار رئيس الوزارء السيد فولك ووكيلة وزارة الخارجية السيدة شتيجلك وأركان الوزارة إضافة إلى رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان السلوفينيالسيد باكوفيتش وأعضاء برلمانيين من مختلف الاحزاب.

و ثمنت د. جادو شكعة الدور الهام والإيجابي الذي تقوم به سلوفينيا بالوقوف إلى جانب العدالة والسلام بدعم الحقوق الفلسطينية في كافة المحافل الدولية وكذلك بدعمها لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني في غزة.

في لقاءاتها شددت د. امل جادو شكعة على ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين في الحال لإنقاذ حل الدولتين وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وممارسة حقه على ارضه أسوة بباقي شعوب العالم. كما طالبت المسؤولين بتكثيف الجهود مع كافة الدول لوقف إطلاق النار وانقاذ المدنيين من الأهوال التي يتعرضون لها بصورة يومية بهدف تهجيرهم من ارضهم. واكدت على ان الشعب

الفلسطيني متمسك بارضه ولن يهاجر منها ولذلك يجب تقديم الدعم العاجل له وإغاثته. وفي سياق متصل شددت على اهمية مواصلة الدعم الدولي للأونروا لإنقاذ المواطنين من خطر الموت بسبب نقص الماء والطعام والدواء، واضافت انه من الظلم معاقبة مليونين مواطن بسبب اتهامات لم تثبت صحتها.



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واضافت ان الوضع في الضفة الغربية لايقل خطورة عن الوضع في غزة وذلك نتيجة الهجمة الاستيطانية والاستعمارية في الضفة الغربية والقدس المحتلة وما يعانيه المواطن الفلسطيني من عذابات بصورة يومية تتنافى مع كل معايير حقوق الانسان الأساسية.

وطالبتهم بضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف حرب الإبادة وكل الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين . واضافت ان الحل لكل هذا التصعيد هو إنهاء الاحتلال ومنح الفلسطينيين حق تقرير المصير والحرية لان ذلك سيحقق العدالة والاستقرار

في المنطقة باكملها.



من جانبهم اجمع المسؤولين السلوفينيين على قرار سلوفينيا بالاعتراف بدولة فلسطين في الوقت المناسب وان حل الدولتين هو الخيار الأمثل للعيش بسلام للشعبين واكدوا على ضرورة وقف إطلاق النار الفوري لإنقاذ ارواح المدنيين مع تقديم المساعدات الانسانية لهم. وشددوا على دعمهم للأونروا واستمرارية هذا الدعم مع الاستعداد لتقديم اي مساعدة ممكنة.

هذا وقد حضر الاجتماعات سفير دولة فلسطين لدى النمسا وسلوفينيا صلاح عبد الشافي ومستشار اول في وزارة الخارجية الفلسطينية ميرفت حسن