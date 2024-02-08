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الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة ضابط وجنديين عند الحدود مع لبنان

2/8/2024 7:11:37 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/ PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إصابة ضابط وجنديين من قواته، جراء إطلاق صواريخ من لبنان على شمال إسرائيل.

وقال الجيش في بيان: "تم رصد إطلاق عدة قذائف صاروخية خرقت الحدود من الأراضي اللبنانية باتجاه مناطق كريات شمونة وبيرانيت وجبل الشيخ شمال البلاد".

وأضاف: "هاجم الجيش الإسرائيلي بنيران المدفعية مصادر النيران".

وتابع: "نتيجة عمليات الإطلاق هذه أصيب ضابط صف تابع للجيش بجروح بالغة، في حين أصيب جنديان احتياط آخران بجروح طفيفة، ونُقل الجرحى لتلقي العلاج الطبي في المستشفى".

في المقابل أعلن "حزب الله" في بيان أن عناصرها "استهدفت ‌‌‌‌‌‌‌‏مقر ‏قيادة اللواء الشرقي 769 التابع لفرقة الجليل 91 في ثكنة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة"، دون مزيد من التفاصيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أن "طائرات مقاتلة هاجمت بنى تحتية ومبنى عسكريا استخدمها حزب الله في منطقة الخيام في جنوب لبنان، حيث رُصدت عمليات الإطلاق من هناك باتجاه منطقة كريات شمونة".

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