الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة ضابط وجنديين عند الحدود مع لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل أبيب/ PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إصابة ضابط وجنديين من قواته، جراء إطلاق صواريخ من لبنان على شمال إسرائيل.
وقال الجيش في بيان: "تم رصد إطلاق عدة قذائف صاروخية خرقت الحدود من الأراضي اللبنانية باتجاه مناطق كريات شمونة وبيرانيت وجبل الشيخ شمال البلاد".
وأضاف: "هاجم الجيش الإسرائيلي بنيران المدفعية مصادر النيران".
وتابع: "نتيجة عمليات الإطلاق هذه أصيب ضابط صف تابع للجيش بجروح بالغة، في حين أصيب جنديان احتياط آخران بجروح طفيفة، ونُقل الجرحى لتلقي العلاج الطبي في المستشفى".
في المقابل أعلن "حزب الله" في بيان أن عناصرها "استهدفت مقر قيادة اللواء الشرقي 769 التابع لفرقة الجليل 91 في ثكنة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة"، دون مزيد من التفاصيل.
وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أن "طائرات مقاتلة هاجمت بنى تحتية ومبنى عسكريا استخدمها حزب الله في منطقة الخيام في جنوب لبنان، حيث رُصدت عمليات الإطلاق من هناك باتجاه منطقة كريات شمونة".
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