نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 6920 مواطنا من الضفة منذ السابع من تشرين الأول

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- ارتفعت حصيلة الاعتقالات في صفوف المواطنين من
الضفة الغربية
إلى أكثر من 6920
معتقلا، منذ السابع من شهر
تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وقال نادي الأسير، في بيان، أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن، وذلك في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والإبادة المستمرة في غزة، التي استهدفت جميع الفئات من الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى.
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