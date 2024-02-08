نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 6920 مواطنا من الضفة منذ السابع من تشرين الأول

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- ارتفعت حصيلة الاعتقالات في صفوف المواطنين منالضفة الغربيةإلى أكثر من 6920معتقلا، منذ السابع من شهرتشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقال نادي الأسير، في بيان، أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن، وذلك في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والإبادة المستمرة في غزة، التي استهدفت جميع الفئات من الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى.