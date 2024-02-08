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من هو فتى الجنوب الأردني الذي أبهر قارة آسيا؟

2/8/2024 7:11:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - مهاجم قناص من الطراز الرفيع، وضع بصمة أردنية هجومية في بطولة كأس آسيا، أشاد به جميع المحللين والصحافيين والفضائيات والقنوات الرياضية، هو المهاجم الأردني الشاب يزن النعيمات الذي أبدع في البطولة وسط أنظار الجماهير.
النعيمات أبدع مع الكتيبة الأردنية في بطولة آسيا، وكان له بصمات كبيرة أسهمت في وصول "النشامى" إلى المباراة النهائية التي سيواجه فيها "العنابي" القطري يوم السبت.
. من هو يزن النعيمات؟
اسمه يزن عبد الله عايد النعيمات من مواليد 4 يونيو 1999 وهو مهاجم أُردني يلعب حالياً في النادي الأهلي في دوري نجوم قطر، وقبلها كان يلعب مع نادي سحاب الأردني.
اللاعب يزن أصله من من الشراة محافظة معان جنوبي الأردن، وهم من أصحاب الأملاك في قرية أبودنة في قضاء ايل وسبب تسميته بـ"فتى الجنوب" كونه من جنوبي الأردن، والده متقاعد من القوات المسلحة الأردنية وتقيم عائلته في منطقة سحاب في العاصمة الأردنية عمّان.
. بداية القصة
قصة النعيمات مع كرة القدم بدأت منذ الصغر، وتحديداً عندما كان يلعب في مركز تدريب الأمير علي بن الحسين، الذي كان قد أُسِس من قبل المدرب المصري الراحل محمود الجوهري في أكتوبر 2020، حيث نال يزن جائزة أفضل لاعب في بطولة غرب آسيا.
وبرز النعيمات في نادي سحاب بدوري المحترفين الأردني، وكان قناصاً لا يفوت أنصاف الفرص لإحراز الأهداف، ومن ثم توصل نادي سحاب لاتفاق يقضي باحتراف مهاجم الفريق يزن نعيمات في فريق الأهلي القطري، وكان النعيمات قد رفض للاحتراف في بلجيكا، مفضلا الاحتراف في الأهلي القطري، لينتقل رسمياً بتاريخ 1 يناير 2022 للنادي الأهلي القطري.
.منتخب النشامى
القناص النعيمات شارك لأول مرة مع المنتخب الأردني في 1 فبراير/شباط 2021، كانت مباراة ودية ضد منتخب طاجيكستان، وفاز فيها المنتخب الأردني 2-0، حيث خاض بعدها 41 مباراة دولية وسجل 14 هدفا دوليا.
عُرِف اللاعب بشكل واسع بعد كأس العرب 2021، وكان قد سجل 3 أهداف وتألق مع المنتخب الأردني بشكل ملحوظ حينها، حتى وصلته عقود للعب في الأندية الخليجية والبلجيكية، وصل النعيمات مع المنتخب الوطني للدور الربع النهائي لكأس العرب 2021، ونهائي كأس آسيا 2023.
. النعيمات بالأرقام
وقال الصحفي الأردني أحمد ملاح، أحد أبرز الصحافيين الرياضيين المختصين بالأرقام والإحصائيات إن النعيمات استطاع إحراز 3 أهداف حاسمة في البطولة، وصنع هدفين، ولفت الانتباه بالعديد من المراوغات والهجمات المرتدة.
وأوضح الملاح في تصريح لـ"العربية.نت" إنه خلال الساعات الـ ٢٤ الماضية أكنت الصفحات الخاصة بكل من موسى التعمري ويزن النعيمات الأكثر زيارة عبر موقع Transfermarkt وهو أشهر وأهم موقع لاحتساب القيمة السوقية للاعبين وإحصائياتهم وموقع يتم الاعتماد عليه من قبل الأندية العالمية ووكلاء اللاعبين للتعاقد معهم.
وأشار الملاح إلى أن التعمري ثالث أكثر لاعب تمت زيارة صفحت، والنعيمات سابع أكثر لاعب تمت زيارة صفحت، حيث أن موقع Transfermarkt يزوره شهرياً ٣٩ مليون زائر وفقاً لإحصائيات عام 2021.
.أغنية مع كل فوز
وأصبحت الجماهير الأردنية والعربية تنتظر ظهور النعيمات عبر الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي بعد كل مباراة ليس ليعقب على الفوز، بل للاستماع للأغاني الوطنية التي يؤديها.
وتتصدر في كل مباراة أغنية للاعب النعيمات ويصبح "الترند" بسبب صوته الجميل والآداء المرهف الذي يؤدي فيه الأغنية.
كما احتفل النعيمات بأهدافه على الطريقة الأردنية والعربية الأصيلة من خلال تناول "المنسف" ومن بعدها احتساء "القهوة العربية".

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