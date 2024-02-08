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إصابة 54 جندياً إسرائيلياً بنيران صديقة و391 بحوادث دهس في غزة

2/8/2024 7:11:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت هيئة البث الإسرائيلية إن 54 جنديا إسرائيليا أصيبوا بنيران صديقة منذ بدء الاجتياح البري لقطاع غزة.


وأكدت الإذاعة الإسرائيلية إصابة 391 جنديا إسرائيليا في حوادث دهس منذ بدء الاجتياح البري لغزة .


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