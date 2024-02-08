إصابة 54 جندياً إسرائيلياً بنيران صديقة و391 بحوادث دهس في غزة

إصابة 54 جندياً إسرائيلياً بنيران صديقة و391 بحوادث دهس في غزة
التاريخ
2/8/2024 7:11:06 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت هيئة البث الإسرائيلية إن 54 جنديا إسرائيليا أصيبوا بنيران صديقة منذ بدء الاجتياح البري لقطاع غزة.
وأكدت الإذاعة الإسرائيلية إصابة 391 جنديا إسرائيليا في حوادث دهس منذ بدء الاجتياح البري لغزة .
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