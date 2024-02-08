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صراع بين صلاح وهالاند على الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

2/8/2024 7:11:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تنطلق مباريات الجولة 24 من البريميرليغ السبت المقبل بمواجهة مانشستر سيتي أمام إيفرتون فيما يتواجه ليفربول وبيرنلي مع احتمالية مشاركة محمد صلاح للمرة الأولى بعد تعافيه من الإصابة.
ويحتدم الصراع على ترتيب هدافي الدوري الانجليزي 2024، بعد الانتهاء من خوض مباريات الجولة الـ23 من عمر البطولة، والتي شهدت سقوط ليفربول أمام نظيره أرسنال، بثلاثة أهداف مقابل هدف.
ورغم غياب صلاح بسبب الإصابة التي ألمت به مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2023، ما زال يعتلي قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الحالي برصيد 14 هدفا بالتساوي مع إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي.
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:
1- محمد صلاح - ليفربول - 14 هدفا.
2- إيرلينغ هالاند - مانشستر سيتي - 14 هدفا.
3- دومينيك سولانكي - بورنموث - 13 هدفا.
4- سون هيونغ مين – توتنهام –12 هدفا.
5- جارود بوين – وست هام يونايتد – 11 هدفا.
6- أولي واتكينز – أستون فيلا – 11 هدفا.
7- هوانغ هي تشان - وولفرهامبتون 10 أهداف
8- كول بالمر - تشيلسي 10 أهداف
9- ريتشارليسون - توتنهام 10 أهداف
10- ألكسندر إيزاك - نيوكاسل 9 أهداف

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