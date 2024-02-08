صراع بين صلاح وهالاند على الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تنطلق مباريات الجولة 24 من البريميرليغ السبت المقبل بمواجهة مانشستر سيتي أمام إيفرتون فيما يتواجه ليفربول وبيرنلي مع احتمالية مشاركة محمد صلاح للمرة الأولى بعد تعافيه من الإصابة.
ويحتدم الصراع على ترتيب هدافي الدوري الانجليزي 2024، بعد الانتهاء من خوض مباريات الجولة الـ23 من عمر البطولة، والتي شهدت سقوط ليفربول أمام نظيره أرسنال، بثلاثة أهداف مقابل هدف.
ورغم غياب صلاح بسبب الإصابة التي ألمت به مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2023، ما زال يعتلي قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الحالي برصيد 14 هدفا بالتساوي مع إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي.
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:
1- محمد صلاح - ليفربول - 14 هدفا.
2- إيرلينغ هالاند - مانشستر سيتي - 14 هدفا.
3- دومينيك سولانكي - بورنموث - 13 هدفا.
4- سون هيونغ مين – توتنهام –12 هدفا.
5- جارود بوين – وست هام يونايتد – 11 هدفا.
6- أولي واتكينز – أستون فيلا – 11 هدفا.
7- هوانغ هي تشان - وولفرهامبتون 10 أهداف
8- كول بالمر - تشيلسي 10 أهداف
9- ريتشارليسون - توتنهام 10 أهداف
10- ألكسندر إيزاك - نيوكاسل 9 أهداف
ملاعب
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