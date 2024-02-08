4 نشامى في تشكيلة آسيا المثالية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تواجد اربعة لاعبين من المنتخب الاردني في التشكيلة المثالية لنصف نهائي كأس أسيا 2024 الحالي المقام في العاصمة القطرية الدوحة .
وأتت التشكيلة التي تضم لاعبينا في حراسة المرمى يزيد ابو ليلى ، والمدافع المتألق عبدالله نصيب . وأما في الهجوم فحضر كل من اللاعبين موسى التعمري ويزن النعيمات ،بعد التميز الواضح لهما في هذه البطولة .
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