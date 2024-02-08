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4 نشامى في تشكيلة آسيا المثالية

2/8/2024 7:11:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تواجد اربعة لاعبين من المنتخب الاردني في التشكيلة المثالية لنصف نهائي كأس أسيا 2024 الحالي المقام في العاصمة القطرية الدوحة .
وأتت التشكيلة التي تضم لاعبينا في حراسة المرمى يزيد ابو ليلى ، والمدافع المتألق عبدالله نصيب . وأما في الهجوم فحضر كل من اللاعبين موسى التعمري ويزن النعيمات ،بعد التميز الواضح لهما في هذه البطولة .




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